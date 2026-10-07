Белгородское «Теплоэнерго» закупит дизель на 123 млн из-за близости зоны СВО
07.10.2026, 17:28
Зарегистрированное в Белгородской области ОАО «Теплоэнерго» объявило закупку у единственного поставщика на приобретение дизельного топлива. Как следует из документации, ресурс необходим для усиления антитеррористической защиты объектов предприятия. Необходимость экстренных мер объясняется расположением топливно-энергетического комплекса в приграничной с зоной СВО местности. Начальная цена договора составляет 122,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Топливо будет поставляться партиями на основании заявок заказчика, которые поставщик обязан исполнять в течение суток. Срок действия договора установлен с момента его подписания по 30 апреля 2027 года.
По данным Rusprofile, ОАО «Теплоэнерго» является правопреемником одноименного МУПа и было зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году. Уставный капитал составляет 624,5 млн руб. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, то есть обеспечение теплоснабжения. Генеральным директором является Дмитрий Выхристюк. Сведения об учредителях не раскрываются. В 2025 году компания выручила 2 млрд, убыток составил 380 млн руб.
В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Арбитражный суд Белгородской области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» к старооскольскому ОАО «Теплоэнерго». Сумма заявленных требований составила 107,2 млн руб. По данным картотеки арбитражных дел, ближайшее заседание по этому делу назначено на 13 октября.