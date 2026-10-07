Белгородское «Теплоэнерго» закупит дизель на 123 млн из-за близости зоны СВО

По данным Rusprofile, ОАО «Теплоэнерго» является правопреемником одноименного МУПа и было зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году. Уставный капитал составляет 624,5 млн руб. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, то есть обеспечение теплоснабжения. Генеральным директором является Дмитрий Выхристюк. Сведения об учредителях не раскрываются. В 2025 году компания выручила 2 млрд, убыток составил 380 млн руб.