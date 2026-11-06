Чем вызван обвал фондового рынка США

Больше всего ограничений приняли в Огайо, Канзасе, Калифорнии и Нью-Гэмпшире. В некоторых штатах появятся новые губернаторы и генпрокуроры от Демократической партии, уже пообещавшие ужесточить надзор в этой сфере. В их числе, в частности, Техас, где свои вычислительные комплексы возводит SpaceX. Также в штате расположена и штаб-квартира Tesla.