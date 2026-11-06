Чем вызван обвал фондового рынка США
Обзор зарубежной прессы
Дональд Трамп обвинил демократов в обвале американского фондового рынка после их победы на выборах в Конгресс. «Столько усилий потребовалось, чтобы подняться на невиданный ранее уровень, и вот что произошло»,— написал президент в Truth Social. За один день, 5 ноября, биржи потеряли $2,5 трлн. Хуже всего ситуация на NASDAQ. Индекс биржи, которая специализируется на акциях высокотехнологичных компаний, снизился на 5,5%. Это крупнейшее падение за полтора года. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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$2 трлн смыло с рынка «синим» цунами, констатирует Reuters. Демократы, укрепив свои позиции в обеих палатах Конгресса, могут всерьез взяться за технологический сектор экономики. Инвесторы опасаются, что парламентарии затормозят развитие искусственного интеллекта и осложнят бизнесу привлечение капитала.
В красную зону ушли десятки компаний: производители карт памяти и микросхем, операторы центров обработки данных, а также разработчики систем кибербезопасности. Падение у всех игроков — от 7 до 22%. Только чипмейкеры совокупно потеряли более $1,5 трлн.
Акции «Великолепной семерки» — Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) — подешевели на $1 трлн, подсчитали в The Wall Street Journal. Этот четверг стал худшим днём для NASDAQ с апреля прошлого года, когда Трамп объявил масштабные пошлины. Тогда индекс обрушился почти на 6,5%. Другие американские индексы — S&P 500 и Dow Jones — по итогам торгов тоже просели примерно на 4%. Аналитики уже назвали это «кровавой бойней на Уолл-стрит».
Связь с результатами выборов очевидна, подчеркивает The Washington Post. Около 30 округов и муниципалитетов по всей стране на местных референдумах ввели мораторий на постройку дата-центров и схожих объектов. Местные жители опасаются слишком бурного распространения нейросетей и требуют остановить такие стройки.
Больше всего ограничений приняли в Огайо, Канзасе, Калифорнии и Нью-Гэмпшире. В некоторых штатах появятся новые губернаторы и генпрокуроры от Демократической партии, уже пообещавшие ужесточить надзор в этой сфере. В их числе, в частности, Техас, где свои вычислительные комплексы возводит SpaceX. Также в штате расположена и штаб-квартира Tesla.
Ранее Илон Маск объявил о планах строительства Terafab, комплекса по производству микросхем. И тоже в Техасе. Стоимость проекта — около $120 млрд. Выходит, Маск прогадал, вливая огромные деньги в поддержку республиканцев, отмечает Reuters. Теперь его активам грозят более тщательные проверки.
Да и по всей стране, похоже, после победы «синих» строительство дата-центров будет заморожено. Всего, по подсчетам аналитиков Goldman Sachs, это затронет каждый второй запланированный проект по расширению мощностей.