Илон Маск построит свой завод с чипами

Илон Маск начнет делать собственные чипы для Tesla, Space X и xAI. Для этого миллиардер построит крупнейший в мире завод микросхем в Техасе. Бизнесмен назвал проект Terafab. Он обойдется в $25 млрд и должен будет выпускать до 200 млрд чипов в год.

Устройства разделили на два типа. Одни полупроводники пойдут на автомобили и роботов от Tesla. Другие — выпустят для космических проектов Space X. Их производственная мощность при этом вырастет до 200 гигаватт в год, а в космосе чипы смогут генерировать до 1 тыс. гигаватт. Сама фабрика будет работать в Остине. Запустить такой масштабный проект Илону Маску вполне под силу, считает эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский:

«Больше всего подобных вещей, связанных с этими технологиями, базируются в этой локации. Не просто так же ее выбрали как наиболее удобный хаб. Но сроки, наверное, все-таки будут побольше. Редко все идет прямо ровно по плану. Я думаю, среднесрочная перспектива реализации проекта — три-пять лет. То есть в появление ЦОД на Луне спустя столько времени я бы не поверил, а вот, например, для искусственного интеллекта, машинного обучения, мощных компьютеров, скорее, это реально».

Новый проект Маска, по его же словам, решит проблему нехватки микросхем у компаний. Сейчас бизнес развивается слишком медленно, поскольку поставщики не успевают привозить нужное количество чипов. Аналитик акселератора «Финтех Лаб» Сергей Вильянов называет планы бизнесмена слишком амбициозными:

«Индустрия электронных чипов очень высококонкурентная, там есть один-единственный ограничитель — производственные мощности. Если бы инженерная мысль дошла до таких откровений, то производственные мощности под это нашлись. Но, как мы наблюдаем, подобных решений на рынке нет.

Существует огромный дефицит кадров и компонентов, поэтому производство новых моделей, их улучшение сейчас очень плавное, я бы сказал. То есть если сравнить решения, которые были пять лет назад, и современные, то разницы в них практически нет. Они чуть-чуть отличаются косметически, колебания только на уровне энергопотребления.

Как правило, такие революции происходят тихо, и их не анонсируют. А если революция анонсирована, она не состоится.

Кроме того, для создания такого завода требуются невероятные усилия, энергия, отвод тепла, экологические требования и главное — кадры. А тут мы говорим буквально о каких-то космических технологиях. Рановато пока. Это, скорее, такой прогрев инвесторов».

Проект Terafab представили перед скорым выходом Space X на IPO. Как писал Bloomberg, летом компания Маска может привлечь до $50 млрд, что позволит оценить ее в $1,75 трлн.

Егор Парфенов