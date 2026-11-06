Акции ЦИАН выросли на 20% из-за планов «Т-Технологий» купить долю в компании
Акции ПАО ЦИАН на торгах в 11:44 подскочили на 20,47% — до 937 руб. за штуку. Мосбиржа начала дискретный аукцион по бумагам компании, чтобы снизить волатильность на рынке. Он продлится до 12:11.
Так акции ЦИАН отреагировали на планы «Т-Технологий» выкупить до 100% акций компании по цене 993,05 руб. за бумагу. После того как Банк России рассмотрит добровольное предложение «Т-Технологий», его направят в МКПАО ЦИАН. Сделку планируется закрыть в первом квартале 2027 года.