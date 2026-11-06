Рютте: Европа закупила намного больше российских энергоресурсов, чем США
Среди союзников США в Европе «началась паника» из-за договоренностей Москвы и Вашингтона по дизельному топливу, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Он отметил, что европейские страны при этом закупили намного больше российских энергоресурсов, чем США.
Господин Рютте рассказал, что тоже удивился решению Вашингтона. Однако, по его словам, «Европа тоже не святая» и закупила большие объемы СПГ из России в этом году. «Намного больше, чем эта дизельная сделка может дать»,— сказал генсек НАТО в эфире ток-шоу Pauw & De Wit.
Сделка о поставках дизеля была согласована во время телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. В том же месяце Россия планировала поставить более 300 тыс. т дизеля, в ноябре — 500 тыс. т, после — еще 1 млн т. На этой неделе Financial Times сообщила, что отправленные в США два танкера с российским дизелем изменили курс. Кремль уверен, что отгруженный США дизель найдет своих покупателей.