Останина пожаловалась Любимовой на рейв-вечеринку в Ленинке

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила Минкультуры обращение, в котором раскритиковала проведение в Российской государственной библиотеке рейв-вечеринки. В письме на имя министра культуры Ольги Любимовой (есть у «Ъ») госпожа Останина заявила, что организация таких мероприятий идет вразрез с президентским указом №809 о сохранении традиционных ценностей.