Останина пожаловалась Любимовой на рейв-вечеринку в Ленинке
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила Минкультуры обращение, в котором раскритиковала проведение в Российской государственной библиотеке рейв-вечеринки. В письме на имя министра культуры Ольги Любимовой (есть у «Ъ») госпожа Останина заявила, что организация таких мероприятий идет вразрез с президентским указом №809 о сохранении традиционных ценностей.
Литературно-музыкальная вечеринка «ЛитРЕЙВ» прошла в РГБ 31 октября. Организаторами выступили библиотека и издательская группа «Эксмо-АСТ». Мероприятие, по данным организаторов, посетило более 3 тыс. человек.
Как указала депутат, библиотека — «особо значимое учреждение культуры», и ее «символическое значение» предполагает «особую ответственность за характер проводимых на ее территории мероприятий». И организация рейв-вечеринки в стенах РГБ представляется госпоже Останиной «нецелесообразным», поскольку такое мероприятие не соответствует заявленным «целям деятельности библиотеки».
При этом Нина Останина отметила, что само проведение частных развлекательных мероприятий — это не повод для «произвольных ограничений». «Такие мероприятия должны осуществляться с учетом профиля учреждения, требований законодательства, условия использования государственного имущества и необходимости обеспечения сохранности библиотечных фондов»,— говорит госпожа Останина в обращении.
Она просит Ольгу Любимову предоставить в комитет «информацию о дополнительных требованиях к проведению развлекательных и коммерческих мероприятий» на территории федеральных учреждений с «историческим и общенациональным значением».