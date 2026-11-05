Кушнер назвал продуктивными переговоры с Украиной, НАТО и Европой
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал о «продуктивных и содержательных» переговорах с представителями Украины, НАТО и стран Европы. Консультации прошли перед трехсторонней встречей делегаций Украины, России и США в Абу-Даби.
«Сегодня в Брюсселе США провели продуктивные и содержательные обсуждения… по двум важнейшим и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре европейской безопасности»,— написал господин Кушнер в соцсети X.
Он отметил, что спецпосланники США ведут работу со всеми сторонами, «чтобы найти практические решения» для завершения конфликта и долгосрочного мира. «Наша цель состоит в том, чтобы снять опасения в сфере безопасности всех сторон»,— добавил он.
По информации Rapporteur, в обсуждениях представители США принимали участие дистанционно. На встрече присутствовали официальные лица НАТО на техническом уровне. Одной из целей встречи было заложить основу для будущих обсуждений на высоком уровне.
Переговоры делегаций США, России и Украины пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби. «Мы работали с обеими сторонами над подготовкой серьезных предложений, которые позволят сделать эти обсуждения максимально содержательными и продуктивными»,— добавил господин Кушнер.
По информации другого спецпосланника США — Стива Уиткоффа — в Абу-Даби стороны обсудят устройство безопасности, деэскалацию, гуманитарные усилия и последующие шаги к достижению мира.