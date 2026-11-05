Кушнер назвал продуктивными переговоры с Украиной, НАТО и Европой

Он отметил, что спецпосланники США ведут работу со всеми сторонами, «чтобы найти практические решения» для завершения конфликта и долгосрочного мира. «Наша цель состоит в том, чтобы снять опасения в сфере безопасности всех сторон»,— добавил он.