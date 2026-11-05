Дмитриев назвал фейком сообщения о срыве дизельной сделки России и США

Как утверждала FT, маршрут изменили два танкера с российским дизельным топливом Talisman и Leruo. Leruo сменил курс с атлантического побережья США на Бразилию, а Talisman вышел в Средиземное море и находится у берегов Алжира. Третий танкер, Agioi Fanendes, продолжил движение в сторону США. FT объяснила смену курса антироссийскими санкциями.