Дмитриев назвал фейком сообщения о срыве дизельной сделки России и США
Дизельная сделка между Россией и США продолжает действовать, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times (FT) о том, что отправленные в США танкеры с российским топливом изменили курс.
«Фейк. Танкеры, предназначенные для США, продолжают следовать своим курсом. Почему так много фейковых новостей от FT?» — написал Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
Статью FT ранее прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что коммерческие детали сделки не подлежат публичному обсуждению и добавил, что российский дизель «найдет своих покупателей».
Как утверждала FT, маршрут изменили два танкера с российским дизельным топливом Talisman и Leruo. Leruo сменил курс с атлантического побережья США на Бразилию, а Talisman вышел в Средиземное море и находится у берегов Алжира. Третий танкер, Agioi Fanendes, продолжил движение в сторону США. FT объяснила смену курса антироссийскими санкциями.
Сделка о поставках российского дизеля на мировой и американский рынки была согласована 9 октября между президентами России и США. Речь шла о поставках 300 тыс. т дизеля в октябре, 500 тыс. т — в ноябре и еще 1 млн т — позднее. Губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл пригрозила портам штрафами за прием российского дизеля.