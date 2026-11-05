Пентагону не дадут разгуляться
Демократы могут заблокировать ключевые военные проекты Дональда Трампа
Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс может привести к существенному сокращению оборонного бюджета США. Вместо запрашиваемых $1,5 трлн Пентагон, вероятно, получит не более $1,15 трлн. Под нож пойдут и два флагманских проекта президента США Дональда Трампа: строительство системы ПРО «Золотой купол» и создание «Золотого флота» в рамках модернизации ВМС США.
Портал Axios 4 ноября, сразу после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс, привел выдержки из публикации авторитетной исследовательской группы TD Cowen Washington Research Group. По мнению аналитиков, после того как демократы получили большинство в Палате представителей и Сенате, администрация США вряд ли сможет добиться одобрения оборонного бюджета в размере $1,5 трлн.
Скорее всего, военный бюджет будет сильно урезан, а создание системы ПРО «Золотой купол» и «Золотого флота» в рамках масштабной модернизации ВМС США окажется под вопросом.
«Золотой купол» можно без преувеличения назвать детищем Дональда Трампа. В январе 2025 года, едва вступив в президентскую должность, он сразу же подписал указ о создании системы «Железный купол для Америки». Название, правда, быстро поменяли на «Золотой купол», чтобы избежать ассоциаций с израильской ПРО.
Проект был задуман как глобальная многослойная система противоракетной обороны для защиты от межконтинентальных баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет предположительно из Китая, России и КНДР. При этом впервые в истории США официально сделали ставку на размещение перехватчиков в космосе. Так, в рамках проекта планировалось вывести на низкую околоземную орбиту группировки из тысяч спутников, способных сбивать баллистические ракеты противника на раннем этапе полета или даже в космосе, и интегрировать в систему другие разработки Пентагона от шахтных и морских ракет до комплексов наземного базирования.
Однако аналитики в США, а также бюджетное управление Конгресса еще в 2025 году весьма прохладно отнеслись к этой идее. Причина — в нереалистичных сроках реализации проекта и его стоимости. Так, пока администрация оценивала «Золотой купол» в $175 млрд и планировала завершить реализацию проекта в 2029 году, аналитики утверждали, что стоимость только космического сегмента составит $542 млрд, а финальная стоимость проекта может дойти до $1,2 трлн. При этом ввести в действие «Золотой купол» раньше 2035 года вряд ли удастся.
Проект «Золотой купол» может стать идеальной мишенью для демократов, которые считают его технологически сырым и слишком дорогим.
Так, сенатор-демократ Марк Келли, выступая в октябре на слушаниях в Конгрессе, прямо заявил о нереалистичности всей затеи. «Мы потратим $1,2 трлн на систему, которая тут же станет бесполезной... У людей нет медицинской страховки, они не могут позволить себе нормальную жизнь, а мы собираемся выкинуть $1,2 трлн на то, что просто спровоцирует новую гонку вооружений и обесценится»,— заявил он.
Что же касается «Золотого флота», то его демократы и вовсе считают авантюрным. Трамп анонсировал тотальное обновление ВМС США еще в декабре 2025 года и заявил о намерении довести общую численность флота до 300 кораблей, включая беспилотные. Программа предусматривает строительство от 15 до 25 новейших атомных ракетных линкоров класса «Трамп», оснащенных гиперзвуковыми и крылатыми ракетами с ядерными боеголовками и лазерным оружием.
Однако бюджетное управление Конгресса в августе и октябре 2026 года выпустило разгромные доклады и по этой программе. В них утверждалось, что заложенных на проект $275 млрд хватит лишь на строительство 15 линкоров класса «Трамп». Если же придерживаться изначальной цифры в 25 линкоров, то стоимость проекта вырастет до $455 млрд. Это сделает их самыми дорогими боевыми кораблями в истории человечества и одновременно самой легкой мишенью для дешевых морских дронов.
«В то время как семьи с трудом могут позволить себе продукты, бензин, медицину и уход за детьми, Конгресс не может выбрасывать сотни миллиардов долларов на “Золотой флот” Трампа, включая лепку его имени на борт нового линкора... Мы не можем позволить себе вписаться в очередную масштабную военную авантюру, которая преуспеет только в набивании карманов военно-промышленного комплекса»,— сказал зампред бюджетного комитета, сенатор-демократ Джефф Меркли.
В сухом остатке потеря республиканцами обеих палат Конгресса ставит крест на военных планах Белого дома.
Как констатировали аналитики TD Cowen в своем докладе, «брендированные проекты Трампа мертвы», а заявленный оборонный бюджет в $1,5 трлн при прохождении через демократические комитеты неизбежно уменьшится как минимум до $1,15 трлн.
Фондовый рынок также вынес свой вердикт: уже 4 ноября акции крупнейших подрядчиков Пентагона синхронно рухнули. Бумаги Lockheed Martin и L3Harris Technologies снизились на 6,9%, главного военно-морского судостроителя Huntington Ingalls Industries, которому предстояло строить «линкоры Трампа»,— на 4,9%. Northrop Grumman потеряла 4,5%, а RTX и General Dynamics просели более чем на 2,5–3%. Уолл-стрит голосует деньгами и больше не верит ни в «Золотой купол», ни в «Золотой флот», четко понимая, что вместо триллионных контрактов американский ВПК теперь ждет жесткий аудит.