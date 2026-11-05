Пентагону не дадут разгуляться

Однако аналитики в США, а также бюджетное управление Конгресса еще в 2025 году весьма прохладно отнеслись к этой идее. Причина — в нереалистичных сроках реализации проекта и его стоимости. Так, пока администрация оценивала «Золотой купол» в $175 млрд и планировала завершить реализацию проекта в 2029 году, аналитики утверждали, что стоимость только космического сегмента составит $542 млрд, а финальная стоимость проекта может дойти до $1,2 трлн. При этом ввести в действие «Золотой купол» раньше 2035 года вряд ли удастся.