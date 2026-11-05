Дело в отношении главного инженера НПАП №3 передано в суд в Нижнем Новгороде

Также главного инженера обвиняют в получении взяток от водителей, которые те якобы передавали за изоляцию закрепленных за ними автобусов от эксплуатации другими водителями и ускорение ремонта транспорта. Сумма переданных в 2023-2025 годах взяток составила около 50 тыс. руб.