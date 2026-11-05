Дело в отношении главного инженера НПАП №3 передано в суд в Нижнем Новгороде
Главный инженер НПАП №3 (филиал АО «Нижегородпассажиравтотранс», НПАТ) Эдуард Захарянц предстал перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в коррупции. Как сообщили в региональном СУ СКР, ему инкриминируют пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 290 (получение взятки) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
По данным следствия, в 2022-2025 годах обвиняемый вместе с директором начисляли подчиненным премии, часть которых затем забирали себе. Сумма ущерба по этому эпизоду превысила 2 млн руб.
Также главного инженера обвиняют в получении взяток от водителей, которые те якобы передавали за изоляцию закрепленных за ними автобусов от эксплуатации другими водителями и ускорение ремонта транспорта. Сумма переданных в 2023-2025 годах взяток составила около 50 тыс. руб.