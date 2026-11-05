В Иране назвали создание «Маршрута Трампа» в Армении красной линией

«Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) был согласован в августе 2025 года в Вашингтоне Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым при посредничестве президента США Дональда Трампа. Проект предполагает строительство автомобильной и железной дорог, трубопроводов и линий связи между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью вдоль границы с Ираном.