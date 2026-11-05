В Иране назвали создание «Маршрута Трампа» в Армении красной линией
Советник иранского лидера Али Акбар Велаяти предупредил Ереван, что Тегеран по-прежнему считает создание «Маршрута Трампа» красной линией. Об этом он написал в статье для газеты Ettelaat.
«Я прямо сказал послу Армении: если Трамп и его союзники попытаются переступить эту красную линию Ирана, мы переломаем им ноги»,— написал советник (цитата по Tasnim).
Он также напомнил об аналогичной позиции покойного аятоллы Али Хаменеи, которую тот высказывал на встречах с президентами России и Турции.
«Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) был согласован в августе 2025 года в Вашингтоне Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым при посредничестве президента США Дональда Трампа. Проект предполагает строительство автомобильной и железной дорог, трубопроводов и линий связи между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью вдоль границы с Ираном.