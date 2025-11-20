Директора и главного инженера НПАП №3 обвинили в превышении полномочий

Руководителя «НПАП №3» филиала АО «Нижегородпассажиравтотранс» Юрия Рябова и главного инженера предприятия Эдуарда Захарянца обвинили превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.). Об этом сообщили в УФСБ по Нижегородской области 20 ноября.

Как полагает следствие, на основании составленных ими докладных записок сотрудникам предприятия начисляли премии, которые в последующем злоумышленники забирали себе. Общую сумму ущерба оценили в 3 млн руб.

По данным регионального СУ СКР, фигурантов отправили под домашний арест. В Нижегородском райсуде уточнили, что срок меры пресечения — до 16 января 2026 года включительно.

Галина Шамберина