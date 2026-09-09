Руководитель филиала НПАТ получил условный срок за «откаты» с премий

Директора «НПАП №3» Юрия Рябова (филиал АО «Нижегородпассажиравтотранс», НПАТ) признали виновным в превышении полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в УФСБ по Нижегородской области. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно.

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Как рассказали в пресс-службе Нижегородского областного суда, фигурант с января 2023 по октябрь 2025 года назначал подчиненным премии, часть которых забирали он и другой фигурант, в отношении которого дело выделили в отдельное производство. Материальный ущерб предприятию превысил 2 млн руб.

Вину подсудимый признал в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.

Как писал «Ъ-Приволжье», вместе с Юрием Рябовым был задержан главный инженер предприятия Эдуард Захарянц. Позднее уголовное дело также возбудили в отношении начальника службы эксплуатации.

Галина Шамберина