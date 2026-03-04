ВЭБ.РФ направил Липецку 422 млн на обновление трамвайной сети
Государственная корпорация ВЭБ.РФ перечислила 422,3 млн руб. аванса ООО «Мовиста регионы Липецк», которое по концессии модернизирует трамвайную сеть облцентра. Средства впервые пойдут именно на строительные работы, уточнили в ВЭБ. РФ.
Фото: правительство Курской области
Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта составляет 14,5 млрд руб., из которых 9,3 млрд предоставил ВЭБ.РФ (включая средства Фонда национального благосостояния — 939,5 млн руб.). Планируется отремонтировать 40,8 км существующих путей и проложить 5,2 км новых, а также модернизировать депо и контактную сеть.
По данным Rusprofile.ru, ООО «Мовиста регионы Липецк» зарегистрировано в июле 2020 года. Основной вид деятельности компании — регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал организации составляет 100 тыс. руб. Гендиректором предприятия является Иван Федоров. Единственным учредителем выступает ООО «Мовиста регионы», доля находится в залоге у государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. ООО «Мовиста регионы Липецк» в 2024 году получило нулевую выручку, убыток составил 144 млн руб.
В рамках реализации проекта в Липецк уже поставлены 46 трамваев, произведенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Полная вместимость каждого вагона составляет 170 человек, количество посадочных мест — 32. Подвижной состав оборудован системами кондиционирования, Wi-Fi, электронными информационными табло и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.
В феврале липецкие депутаты поддержали продление обновления трамвайной сети в облцентре до конца 2027 года. Общий срок концессии при этом увеличен не будет. Изначально работы планировалось завершить к концу 2025-го.