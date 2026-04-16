Липецкий бюджет сэкономит 1 млрд на продленной трамвайной концессии

Депутаты Липецкого областного совета одобрили законопроект о заключении дополнительного соглашения с группой «Мовиста», в соответствии с которым сроки окончания работ по трамвайной концессии переносятся на конец 2027 года. При этом, как заявили в облсовете 16 апреля, региональный бюджет сэкономит около 1 млрд руб.

«Это решение обеспечит экономию бюджетных средств и позволит перераспределить их на более актуальные задачи. Как пояснили исполнители, объем работ сохранится»,— рассказали в облсовете.

Изначально работы по обновлению трамвайной сети в Липецке планировали завершить к концу 2025 года. Ранее объявленные условия концессии предполагают, что в областном центре реконструируют более 40 км и построят 5 км трамвайных путей, модернизируют контактную сеть и депо.

Проект реализует ООО «Мовиста регионы Липецк», зарегистрированное в июле 2020 года. Основной вид деятельности компании — регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал организации составляет 100 тыс. руб. Единственным учредителем выступает ООО «Мовиста регионы», доля находится в залоге у государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Гендиректором предприятия с июня 2024-го числится Иван Федоров. ООО «Мовиста регионы Липецк» закрыло 2025 год с нулевой выручкой и убытком 307 млн руб.

О законодательной инициативе Липецкого городского Совета депутатов о продлении концессии до 31 декабря 2027-го стало известно в феврале. Вопрос был внесен на рассмотрение бывшим главой города Романом Ченцовым. Горсовет проголосовал за продление в конце того же месяца.

В начале марта «Ъ-Черноземье» писал, что Государственная корпорация ВЭБ.РФ перечислила 422,3 млн руб. аванса ООО «Мовиста регионы Липецк». Средства впервые пойдут именно на строительные работы. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта составляет 14,5 млрд руб., из которых 9,3 млрд предоставит ВЭБ.РФ (включая средства Фонда национального благосостояния — 3,6 млрд руб.).

Также в конце марта сообщалось, что совокупный объем участия ГК «Мовиста» в финансировании проекта модернизации трамвайной инфраструктуры Курска превысит 8 млрд руб. с учетом заемного финансирования от ВЭБ.РФ. Максимальный размер привлекаемых средств, включая федеральную поддержку, составит более 13,9 млрд руб.

Денис Данилов