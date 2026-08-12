Золотые купола Трампа радуют

Американские компании, участвующие в разработке системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»), провели первый этап испытаний космических перехватчиков ракет. До конца 2026 года планируется завершить базовые тесты системы, а в 2030 году Пентагон может начать первые закупки оборудования. Как появился этот проект, сколько времени потребуется на его создание и во сколько это обойдется американским налогоплательщикам — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

Как превратить железо в золото

Президент США Дональд Трамп впервые заговорил о концепции новейшей многоуровневой системы ПРО во время своей предвыборной кампании 2024 года.

Сначала проект назывался «Железный купол для Америки» по аналогии с израильской системой ПРО «Железный купол».

В феврале 2025 года стало известно, что Министерство обороны США без особой шумихи переименовало программу в «Золотой купол для Америки».

Первоначальный план уже «Золотого купола» был представлен в мае 2025 года. По словам представителей администрации Трампа, цель состоит в создании непроницаемого щита над территорией страны, способного перехватывать угрозы со стороны таких стран, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Это вам не это «Золотой купол для Америки» повторяет концепцию израильского «Железного купола», но отличается от него по задачам и масштабам. «Железный купол» покрывает небольшую территорию Израиля (22 тыс. кв. км). «Золотой купол» защищает огромную континентальную территорию США (9,8 млн кв. км).

Израильская система ПРО нацелена на защиту от ракет малой дальности — в основном от палестинских боевиков и возможных ударов некоторых соседних арабских стран. Для защиты от Ирана, который находится примерно в 1,7 тыс. км от Израиля, используется система защиты от ракет средней дальности (от 1 тыс. до 5 тыс. км).

Система ПРО США, которые благодаря своему географическому положению непосредственно не граничат с враждебными странами, способными производить запуск ракет, напротив, служит для защиты от стратегических систем большой дальности.

Ведущий подрядчик проекта компания Lockheed Martin обозначает приоритетами системы защиту от «современных глобальных угроз, таких как межконтинентальные баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты».

Заявляется, что работа «Золотого купола» в значительной степени ориентирована на высотные космические средства и гиперзвуковое слежение, а не на наземные мобильные комплексы ПВО.

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Бесконечность не предел Первые оценки стоимости «Золотого купола» составляли около $150 млрд.

В начале 2025 года в государственных докладах стали фигурировать суммы от $175 млрд до $185 млрд.

В 2026 году бюджетный комитет Конгресса оценил стоимость проекта в $1,2 трлн.

По мнению некоторых независимых экспертов, на «Золотой купол» может быть потрачено в общей сложности до $3,2 трлн.

Все включено По планам военного командования США система «Золотой купол» должна включать в себя: защиту от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и воздушных атак следующего поколения;

слой космических датчиков слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами;

систему космических перехватчиков, способных перехватывать ракеты и другие объекты на этапе разгона;

средства перехвата на конечном этапе;

средства для отражения ракетных атак до запуска (превентивные ударные средства).

Военные план покажут Основные этапы создания системы: конец 2026 года — проведение начальных испытаний компонентов и прототипов;

середина 2027 года — летные демонстрации и испытания по интеграции перехватчиков;

2028–2029 годы — развертывание начальных базовых оперативных средств защиты;

2030–2034 годы — поэтапная интеграция уровней перехватывания в космосе, сетей передачи данных и датчиков слежения;

2035 год — полная поставка и ввод в эксплуатацию комплексной целевой архитектуры.

Подготовил Евгений Хвостик