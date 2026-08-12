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Золотые купола Трампа радуют

Как будет работать и сколько стоит американская система ПРО Golden Dome

Американские компании, участвующие в разработке системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»), провели первый этап испытаний космических перехватчиков ракет. До конца 2026 года планируется завершить базовые тесты системы, а в 2030 году Пентагон может начать первые закупки оборудования. Как появился этот проект, сколько времени потребуется на его создание и во сколько это обойдется американским налогоплательщикам — в материале “Ъ”.

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Как превратить железо в золото

  • Президент США Дональд Трамп впервые заговорил о концепции новейшей многоуровневой системы ПРО во время своей предвыборной кампании 2024 года.
  • Сначала проект назывался «Железный купол для Америки» по аналогии с израильской системой ПРО «Железный купол».
  • В феврале 2025 года стало известно, что Министерство обороны США без особой шумихи переименовало программу в «Золотой купол для Америки».
  • Первоначальный план уже «Золотого купола» был представлен в мае 2025 года. По словам представителей администрации Трампа, цель состоит в создании непроницаемого щита над территорией страны, способного перехватывать угрозы со стороны таких стран, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Это вам не это

«Золотой купол для Америки» повторяет концепцию израильского «Железного купола», но отличается от него по задачам и масштабам.

  • «Железный купол» покрывает небольшую территорию Израиля (22 тыс. кв. км). «Золотой купол» защищает огромную континентальную территорию США (9,8 млн кв. км).
  • Израильская система ПРО нацелена на защиту от ракет малой дальности — в основном от палестинских боевиков и возможных ударов некоторых соседних арабских стран. Для защиты от Ирана, который находится примерно в 1,7 тыс. км от Израиля, используется система защиты от ракет средней дальности (от 1 тыс. до 5 тыс. км).
  • Система ПРО США, которые благодаря своему географическому положению непосредственно не граничат с враждебными странами, способными производить запуск ракет, напротив, служит для защиты от стратегических систем большой дальности.
  • Ведущий подрядчик проекта компания Lockheed Martin обозначает приоритетами системы защиту от «современных глобальных угроз, таких как межконтинентальные баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты».
  • Заявляется, что работа «Золотого купола» в значительной степени ориентирована на высотные космические средства и гиперзвуковое слежение, а не на наземные мобильные комплексы ПВО.

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бесконечность не предел

  • Первые оценки стоимости «Золотого купола» составляли около $150 млрд.
  • В начале 2025 года в государственных докладах стали фигурировать суммы от $175 млрд до $185 млрд.
  • В 2026 году бюджетный комитет Конгресса оценил стоимость проекта в $1,2 трлн.
  • По мнению некоторых независимых экспертов, на «Золотой купол» может быть потрачено в общей сложности до $3,2 трлн.

Все включено

По планам военного командования США система «Золотой купол» должна включать в себя:

  • защиту от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и воздушных атак следующего поколения;
  • слой космических датчиков слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами;
  • систему космических перехватчиков, способных перехватывать ракеты и другие объекты на этапе разгона;
  • средства перехвата на конечном этапе;
  • средства для отражения ракетных атак до запуска (превентивные ударные средства).

Военные план покажут

Основные этапы создания системы:

  • конец 2026 года — проведение начальных испытаний компонентов и прототипов;
  • середина 2027 года — летные демонстрации и испытания по интеграции перехватчиков;
  • 2028–2029 годы — развертывание начальных базовых оперативных средств защиты;
  • 2030–2034 годы — поэтапная интеграция уровней перехватывания в космосе, сетей передачи данных и датчиков слежения;
  • 2035 год — полная поставка и ввод в эксплуатацию комплексной целевой архитектуры.

Подготовил Евгений Хвостик

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