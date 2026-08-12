Золотые купола Трампа радуют
Как будет работать и сколько стоит американская система ПРО Golden Dome
Американские компании, участвующие в разработке системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»), провели первый этап испытаний космических перехватчиков ракет. До конца 2026 года планируется завершить базовые тесты системы, а в 2030 году Пентагон может начать первые закупки оборудования. Как появился этот проект, сколько времени потребуется на его создание и во сколько это обойдется американским налогоплательщикам — в материале “Ъ”.
Фото: Mark Schiefelbein / AP
Как превратить железо в золото
- Президент США Дональд Трамп впервые заговорил о концепции новейшей многоуровневой системы ПРО во время своей предвыборной кампании 2024 года.
- Сначала проект назывался «Железный купол для Америки» по аналогии с израильской системой ПРО «Железный купол».
- В феврале 2025 года стало известно, что Министерство обороны США без особой шумихи переименовало программу в «Золотой купол для Америки».
- Первоначальный план уже «Золотого купола» был представлен в мае 2025 года. По словам представителей администрации Трампа, цель состоит в создании непроницаемого щита над территорией страны, способного перехватывать угрозы со стороны таких стран, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
Это вам не это
«Золотой купол для Америки» повторяет концепцию израильского «Железного купола», но отличается от него по задачам и масштабам.
- «Железный купол» покрывает небольшую территорию Израиля (22 тыс. кв. км). «Золотой купол» защищает огромную континентальную территорию США (9,8 млн кв. км).
- Израильская система ПРО нацелена на защиту от ракет малой дальности — в основном от палестинских боевиков и возможных ударов некоторых соседних арабских стран. Для защиты от Ирана, который находится примерно в 1,7 тыс. км от Израиля, используется система защиты от ракет средней дальности (от 1 тыс. до 5 тыс. км).
- Система ПРО США, которые благодаря своему географическому положению непосредственно не граничат с враждебными странами, способными производить запуск ракет, напротив, служит для защиты от стратегических систем большой дальности.
- Ведущий подрядчик проекта компания Lockheed Martin обозначает приоритетами системы защиту от «современных глобальных угроз, таких как межконтинентальные баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты».
- Заявляется, что работа «Золотого купола» в значительной степени ориентирована на высотные космические средства и гиперзвуковое слежение, а не на наземные мобильные комплексы ПВО.
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Бесконечность не предел
- Первые оценки стоимости «Золотого купола» составляли около $150 млрд.
- В начале 2025 года в государственных докладах стали фигурировать суммы от $175 млрд до $185 млрд.
- В 2026 году бюджетный комитет Конгресса оценил стоимость проекта в $1,2 трлн.
- По мнению некоторых независимых экспертов, на «Золотой купол» может быть потрачено в общей сложности до $3,2 трлн.
Все включено
По планам военного командования США система «Золотой купол» должна включать в себя:
- защиту от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и воздушных атак следующего поколения;
- слой космических датчиков слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами;
- систему космических перехватчиков, способных перехватывать ракеты и другие объекты на этапе разгона;
- средства перехвата на конечном этапе;
- средства для отражения ракетных атак до запуска (превентивные ударные средства).
Военные план покажут
Основные этапы создания системы:
- конец 2026 года — проведение начальных испытаний компонентов и прототипов;
- середина 2027 года — летные демонстрации и испытания по интеграции перехватчиков;
- 2028–2029 годы — развертывание начальных базовых оперативных средств защиты;
- 2030–2034 годы — поэтапная интеграция уровней перехватывания в космосе, сетей передачи данных и датчиков слежения;
- 2035 год — полная поставка и ввод в эксплуатацию комплексной целевой архитектуры.