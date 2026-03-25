Право застройки территории стадиона «Водник» предложат компании «Амакс»

В границы комплексного развития территории (КРТ) стадиона «Водник» был включен соседний объект недвижимости — нежилое здание №41В по Грузинской улице. Это следует из опубликованного проекта изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в отношении территории по Алексеевской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приобретенное застройщиком здание минград включил в границы КРТ "Водник" для "организации транспортной доступности"

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Приобретенное застройщиком здание минград включил в границы КРТ "Водник" для "организации транспортной доступности"

С декабря 2024 года собственником здания, включенного в проект КРТ, является ООО Специализированный застройщик «Амакс» предпринимателя Максима Полазнова. По закону этой организации как правообладателю недвижимости власти должны предложить участие в проекте застройки территории «Водника» без проведения торгов.

В министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области подтвердили, что включение объекта в границы КРТ действительно влечет обязанность ведомства направить в адрес ООО СЗ «Амакс» предложение о заключении договора КРТ нежилой застройки на условиях утвержденного мастер-плана и проекта решения о КРТ.

«В случае отказа от заключения договора — по площадке будут проведены торги», — сообщили в минграде, пояснив, что контур КРТ с включением частного здания был уточнен с учетом «необходимости организации транспортной доступности территории».

Напомним, мастер-план «Водника» предусматривает строительство на территории старого советского стадиона ФОКа с ледовым катком и поля для мини-футбола, с баскетбольной площадкой и зоной воркаута. Общую стоимость строительства спортивного ядра в областном правительстве оценили в 2 млрд руб. Для окупаемости этих затрат частному инвестору разрешат построить рядом два многоквартирных дома до 140 м высотой. Против такого проекта развития «Водника» выступает группа активистов, в суде обжалуя решение о признании муниципального стадиона аварийным.

Иван Сергеев