Суд отказал группе нижегородцев в иске против сноса стадиона «Водник»

Группа жителей Нижнего Новгорода проиграла иск к мэрии и правительству области о признании незаконными актов, касающихся сноса стадиона «Водник». Решение Нижегородского райсуда в законную силу пока не вступило, сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Истцы оспаривали заключения межведомственной комиссии и постановление горадминистрации о признании объектов стадиона аварийными, а также распоряжения правительства о создании комиссии. Эти документы власти подготовили для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ), который предполагает строительство двух высотных домов и изменение наполнения спортивного объекта.

Галина Шамберина