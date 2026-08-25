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Суд отказал группе нижегородцев в иске против сноса стадиона «Водник»

Группа жителей Нижнего Новгорода проиграла иск к мэрии и правительству области о признании незаконными актов, касающихся сноса стадиона «Водник». Решение Нижегородского райсуда в законную силу пока не вступило, сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Истцы оспаривали заключения межведомственной комиссии и постановление горадминистрации о признании объектов стадиона аварийными, а также распоряжения правительства о создании комиссии. Эти документы власти подготовили для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ), который предполагает строительство двух высотных домов и изменение наполнения спортивного объекта.

Галина Шамберина