К детскому спорту добавят небоскреб

Правительство Нижегородской области предварительно оценило общий объем затрат в комплексное развитие территории стадиона «Водник» в 9 млрд руб. Инвестор, который решит принять участие в этом проекте, должен будет вложить в него собственные средства — не менее 10% от общей стоимости. На месте старого советского стадиона областные власти предлагают построить крытую хоккейную арену и спортивный центр. Футбольное поле сократится по площади, но станет круглогодичным. Чтобы окупить затраты, инвестору дадут возможность построить рядом со спортивными объектами два жилых дома, один из которых может достигать 180 метров в высоту. С августа «Водник» закрыт, часть его объектов признаны аварийными. Инициативная группа жителей оспорила эти решения в суде.

Нижегородские власти показали, как совместить стадион и небоскреб

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Общий объем инвестиций в проект по комплексному развитию территории стадиона «Водник» в центре Нижнего Новгорода может составить около 9 млрд руб. При этом потенциальный инвестор должен будет вложить в проект собственные средства в размере не менее 10% от его общей стоимости. Остальные средства готовы будут предоставить банки. Об этом „Ъ“ рассказал заместитель губернатора Сергей Морозов по итогам встречи с журналистами на которой региональные власти официально представили мастер-план развития территории стадиона. По его словам, о своей заинтересованности уже сообщили «Дом.РФ» и Сбер.

Как писал «Ъ-Приволжье», стадион «Водник» был построен в Нижнем Новгороде в 30-х годах прошлого века. С 90-х годов он находится в полуразрушенном состоянии. Областное правительство и мэрия Нижнего Новгорода не раз пытались начать проект по восстановлению стадиона, но до реальных работ ни разу не дошло. При этом «Водником» все эти годы для занятия спортом пользовались местные жители и ученики соседних школ, где своих спортивных объектов нет. Кроме того, при стадионе работала муниципальная детско-юношеская спортивная школа. В августе 2025 года администрация города перекрыла доступ на стадион и сообщила о том, что спортивный объект закрыт.

На встрече со СМИ журналистам рассказали, что именно будет построено на месте «Водника».

По словам Сергея Морозова, правительство региона приняло решение адаптировать всю инфраструктуру будущего спортивного комплекса под нужды детско-юношеского спорта. На взрослое население в центральной части города планируется ориентировать работу стадиона «Динамо», реконструкция которого уже заканчивается.

На территории «Водника» планируется построить круглогодичный стадион с футбольным полем 62 м на 42 м, баскетбольной площадкой и зоной воркаута. Рядом с ним должны появиться крытая хоккейная площадка и спортивный центр с бассейном и многофункциональным залом. Под ледовой площадкой и футбольным полем планируется организовать парковку. Общую стоимость создания новой спортивной инфраструктуры региональные власти оценили более чем в 2 млрд руб.

Так как у областного правительства и муниципалитета таких средств нет, все затраты лягут на инвестора. Окупить их он сможет за счет строительства двух многоэтажных домов рядом со спортивными объектами. Один из этих домов планируется разместить на том месте, где сейчас находится гаражный массив. Второй дом, который в мастер-плане условно назван небоскребом, будет расположен рядом со входом на стадион со стороны Звездинки. Сейчас в этом месте расположено здание дирекции «Водника». Его планируется снести и частично вновь восстановить в историческом облике.

По словам главы областного министерства градостроительной политики Дарьи Шунаевой, при подготовке мастер-плана было разработано три варианта этажности будущих жилых домов. В частности, архитекторы предложили для небоскреба высоту 100, 140 и 180 метров. В самом «высоком» варианте возможно строительство 35,6 тыс. кв. м жилья, рентабельность проекта составит 19,98%. При этом инвестору нужно дополнительно исследовать, как на жителей верхних этажей будет влиять излучение от нижегородской телебашни. При необходимости в проекте придется предусмотреть дополнительные меры защиты от этого излучения. При высоте небоскреба в 140 м можно будет построить около 32,36 тыс. кв. м жилья, рентабельность проекта составит 16,32%.

Строительство 100-метрового здания позволит создать почти 29,14 тыс. кв. м жилья. Рентабельность проекта в этом случае составит 14,4%, что делает его инвестиционную привлекательность минимальной.

Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов рассказал, что мастер-план КРТ уже обсудили на областном архсовете. По мнению нижегородских архитекторов, оптимальным вариантом стал бы проект с высоткой в 140 метров.

«Здание будет минимально выделяться из ткани города при взгляде на его центральную часть с разных точек Нижнего Новгорода»,— отметил господин Попов.

До конца года областные власти намерены выпустить решение о реализации проекта КРТ нежилой застройки на территории «Водника» и в первом квартале 2026 года объявить конкурс по выбору инвестора. С учетом проектирования строительство может занять 3,5–4 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», закрытие стадиона «Водник» в августе текущего года и введение на его территории режима ЧС вызвали протест со стороны группы местных жителей. Через суд они потребовали отменить эти решения мэрии. В свою очередь администрация города не согласилась с иском и ходатайствовала о прекращении административного производства.

Суд отказал мэрии в удовлетворении ходатайства и разделил дело на два отдельных производства. Теперь судья будет отдельно рассматривать вопрос о признании незаконным введения режима ЧС на «Воднике». Второе дело будет касаться признания части объектов на стадионе аварийными.

Андрей Репин