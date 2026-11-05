Дочь нижегородского губернатора Бориса Немцова заочно приговорили к четырем годам
Жанна Немцова (объявлена в России иноагентом), дочь первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, заочно приговорена к четырем годам колонии по делу о руководстве фондом ее отца. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
Согласно информации, 42-летняя обвиняемая признана виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации…). Кроме срока, ей запретили заниматься администрированием каналов и сайтов в сети Интернет на восемь лет.
Приговор в законную силу не вступил.
Как пишет «Ъ», для доказательства вины прокурор использовал интервью подсудимой одному из нижегородских СМИ, где она говорила о своей роли в фонде.