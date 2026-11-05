Дочь нижегородского губернатора Бориса Немцова заочно приговорили к четырем годам

Согласно информации, 42-летняя обвиняемая признана виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации…). Кроме срока, ей запретили заниматься администрированием каналов и сайтов в сети Интернет на восемь лет.