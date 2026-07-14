Экс-члена Политбюро ЦК КПК исключили из партии за коррупцию
Власти Китая исключили из Компартии 67-летнего Ма Синжуя, бывшего члена Политбюро ЦК КПК, и сняли с занимаемых им государственных постов. Как сообщает South China Morning Post, это уже третий член Политбюро, который за последний год оказывается под следствием за коррупцию и исключается из партии.
Ма Синжуй
Фото: Vincent Thian / AP
Ма Синжуй занимал различные партийные и государственные посты, был и губернатором провинции Гуандун, и секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района. Одно время он руководил Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией и был директором Китайского национального космического проекта, возглавлял проект первой в Китае миссии по исследованию Луны — «Чанъэ-3».
Расследование в отношении Ма Синжуя началось в апреле этого года. Тогда же он перестал быть и членом Политбюро. В итоге Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины признала его «утратившим свои идеалы и убеждения», «предавшим партийные принципы и изначальные цели» и «серьезно нарушившим политическую дисциплину и правила». По данным комиссии, он «принимал подарки, огромные суммы денег и недвижимость, помогал родственникам покупать недвижимость по низким ценам», «вмешивался в кадровые решения, неправомерно устраивая других на должности» и участвовал в «сделках "власть в обмен на секс" и "деньги в обмен на секс"». Чиновник будет отдан под суд, а все «незаконно полученные им средства» — конфискованы.
За последний год было объявлено о расследовании в отношении двух других членов Политбюро ЦК КПК — бывших зампредов Центрального военного совета КНР генерал-полковников Хэ Вэйдуна и Чжан Юся. Оба они также были исключены из партии за коррупцию.
Исключение Ма Синжуя из Коммунистической партии Китая и снятие с государственных постов является частью более широкой и масштабной антикоррупционной кампании в КНР, которая продолжается уже несколько лет. Данная кампания затронула как гражданский сектор, так и высшее военное руководство страны. Её цель — укрепление контроля председателя КНР Си Цзиньпина над страной и партией, что, вероятно, позволит ему дольше оставаться у власти. За последние годы сотни тысяч чиновников подверглись чисткам, а число дел, связанных с коррупцией, значительно возросло: например, в 2025 году суды Китая рассмотрели 36 тысяч таких дел, что на 22,4% больше, чем годом ранее.
Китайские власти последовательно указывают на важность борьбы с коррупцией, называя её «тигром, преграждающим путь развитию партии и страны». В рамках этой борьбы предусмотрены ужесточение мер против коррупции в сферах, где сосредоточена власть, значительные финансовые потоки и ресурсы. Публичные объявления о расследованиях в Китае почти всегда заканчиваются обвинительными приговорами, что подчеркивает серьезность и последствия подобных дел для высокопоставленных чиновников.