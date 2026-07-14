Экс-члена Политбюро ЦК КПК исключили из партии за коррупцию

Власти Китая исключили из Компартии 67-летнего Ма Синжуя, бывшего члена Политбюро ЦК КПК, и сняли с занимаемых им государственных постов. Как сообщает South China Morning Post, это уже третий член Политбюро, который за последний год оказывается под следствием за коррупцию и исключается из партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ма Синжуй

Фото: Vincent Thian / AP Ма Синжуй

Фото: Vincent Thian / AP

Ма Синжуй занимал различные партийные и государственные посты, был и губернатором провинции Гуандун, и секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района. Одно время он руководил Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией и был директором Китайского национального космического проекта, возглавлял проект первой в Китае миссии по исследованию Луны — «Чанъэ-3».

Расследование в отношении Ма Синжуя началось в апреле этого года. Тогда же он перестал быть и членом Политбюро. В итоге Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины признала его «утратившим свои идеалы и убеждения», «предавшим партийные принципы и изначальные цели» и «серьезно нарушившим политическую дисциплину и правила». По данным комиссии, он «принимал подарки, огромные суммы денег и недвижимость, помогал родственникам покупать недвижимость по низким ценам», «вмешивался в кадровые решения, неправомерно устраивая других на должности» и участвовал в «сделках "власть в обмен на секс" и "деньги в обмен на секс"». Чиновник будет отдан под суд, а все «незаконно полученные им средства» — конфискованы.

За последний год было объявлено о расследовании в отношении двух других членов Политбюро ЦК КПК — бывших зампредов Центрального военного совета КНР генерал-полковников Хэ Вэйдуна и Чжан Юся. Оба они также были исключены из партии за коррупцию.

Алена Миклашевская