Городской совет Липецка согласовал проект области о предельном росте платы за ЖКУ на 28,8%

Депутаты Липецкого городского совета согласовали проект постановления правительства области о предельных индексах изменения платы за коммунальные услуги на 2027 год. С 1 января по 30 июня показатель составит 0%, с 1 июля по 31 декабря — 28,8%. Установленный для Липецка индекс будет выше среднеобластного. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.