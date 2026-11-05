Городской совет Липецка согласовал проект области о предельном росте платы за ЖКУ на 28,8%
В Липецке согласовали проект области о предельном росте платы за ЖКУ на 28,8%
Депутаты Липецкого городского совета согласовали проект постановления правительства области о предельных индексах изменения платы за коммунальные услуги на 2027 год. С 1 января по 30 июня показатель составит 0%, с 1 июля по 31 декабря — 28,8%. Установленный для Липецка индекс будет выше среднеобластного. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Превышение связано с концессионным соглашением с ООО «РВК-Липецк». По оценке властей, более низкий индекс создал бы риски для выполнения инвестиционных обязательств компании по модернизации коммунальных сетей. При этом городской совет намерен контролировать работу концессионера.
«Компания будет отчитываться перед городским советом о ходе модернизации сетей, снижении аварийности и качестве реагирования на заявки жителей»,— отметила его председатель Евгения Фрай.
Ранее «РВК-Липецк» просило повысить тариф на водоотведение на 45,9%, объясняя это ростом расходов и необходимостью модернизации сетей. Ожидаемый операционный убыток компании в 2026 году оценивался в 500 млн руб., накопленный с начала концессии — в 1 млрд руб. По данным предприятия, с 2023 года оно построило и реконструировало почти 40 км сетей.
В конце октября городской совет согласовал обращение к губернатору Игорю Артамонову о повышении предельного индекса платы за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года до 28,8%.