РВК запросил рост тарифа на водоотведение с 1 июля 2027 года в Липецке на 45,9%
ООО «РВК-Липецк» и региональное министерство энергетики и тарифов попросили городской совет согласовать превышение предельного индекса платы за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года. Депутаты признали обращение целесообразным и направили его губернатору Игорю Артамонову. Об этом сообщает издание Gorod48.
По словам главного инженера компании Александра Шачнева, после заключения концессии объем обслуживаемых сетей вырос более чем на 30%, а балансовая стоимость имущества удвоилась. При этом значительная часть инфраструктуры изношена и требует дополнительных затрат на содержание и ремонт.
Заместитель министра энергетики и тарифов Липецкой области Светлана Крылова сообщила, что для 60% жителей, платящих за водоотведение до 250 руб. в месяц, прибавка не превысит 77 руб. Для 29% абонентов с платежом до 500 руб. она составит не более 155 руб. Водоснабжение и водоотведение занимают 7,7% общей квитанции, а совокупный рост платы за услуги ЖКХ оценивается примерно в 1%.
За четыре года концессии «РВК-Липецк» построил и реконструировал почти 40 км сетей, на 80% завершил модернизацию биологической очистки и вложил в инфраструктуру 4,4 млрд руб. В 2023–2025 годах инвестиции составили около 2 млрд руб. Примерно столько же компания планирует направить на модернизацию в 2026 году.
В прошлом году на сетях водоотведения зафиксировали 3,1 тыс. аварий, с начала 2026 года — 2,6 тыс. В муниципальную собственность оформили 1,9 тыс. бесхозных сетей водоснабжения и 774 сети водоотведения. По данным компании, после модернизации число утечек снизилось на 17%. В начале концессии ежегодно фиксировалось около 8 тыс. засоров и 700 порывов.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что концессионер воронежских сетей водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Воронеж» предложил взять под управление еще 499 объектов коммунальной инфраструктуры. Финансовая модель проекта предусматривает выплату компании из городского бюджета почти 4,9 млрд руб. платы концедента до 2035 года.