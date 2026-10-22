РВК запросил рост тарифа на водоотведение с 1 июля 2027 года в Липецке на 45,9%

Заместитель министра энергетики и тарифов Липецкой области Светлана Крылова сообщила, что для 60% жителей, платящих за водоотведение до 250 руб. в месяц, прибавка не превысит 77 руб. Для 29% абонентов с платежом до 500 руб. она составит не более 155 руб. Водоснабжение и водоотведение занимают 7,7% общей квитанции, а совокупный рост платы за услуги ЖКХ оценивается примерно в 1%.