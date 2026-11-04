WSJ: Иран использует приемы партизанской войны для срыва поставок через Ормуз
Иран использует «все, что есть в его арсенале», чтобы остановить поставки нефти через Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Газета со ссылкой на источники отмечает, что Иран при этом обращается к тактике партизанской войны. Применяет при атаках на суда подводные дроны-камикадзе, использует мобильные отряды Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые скрытно приближаются к танкерам и вручную крепят магнитные мины или обстреливают суда из ручных противотанковых гранатометов с небольших маневренных катеров. Таким образом, отмечает газета, Тегеран стремится переломить конфликт в свою пользу и получить рычаги давления на администрацию Трампа в условиях зашедших в тупик переговоров.
WSJ пишет, что ВМС США поддерживают морскую блокаду Ирана, параллельно обеспечивая почти ежедневное сопровождение судов, прежде всего танкеров с нефтью, через Ормузский пролив. Благодаря этому в первые недели октября экспорт нефти из Персидского залива удалось вернуть к показателям, фиксировавшимся до начала войны США с Ираном. Однако Иран старается подорвать эти поставки, из-за чего, по подсчетам сервиса Kpler, поставки нефти в течение недели, завершившейся 1 ноября, составляли лишь 45% от довоенного уровня.
КСИР регулярно сообщает о подрыве танкеров, которые пытались «пройти через запретную зону» в районе Ормузского пролива. По подсчетам Центра координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании, в октябре в проливе произошло 35 атак на суда, с начала ноября — как минимум 5.