WSJ: Иран использует приемы партизанской войны для срыва поставок через Ормуз

WSJ пишет, что ВМС США поддерживают морскую блокаду Ирана, параллельно обеспечивая почти ежедневное сопровождение судов, прежде всего танкеров с нефтью, через Ормузский пролив. Благодаря этому в первые недели октября экспорт нефти из Персидского залива удалось вернуть к показателям, фиксировавшимся до начала войны США с Ираном. Однако Иран старается подорвать эти поставки, из-за чего, по подсчетам сервиса Kpler, поставки нефти в течение недели, завершившейся 1 ноября, составляли лишь 45% от довоенного уровня.