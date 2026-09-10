Ушаков анонсировал «обстоятельные переговоры» Путина и Цзиньпина в ноябре

Президент России Владимир Путин проведет обстоятельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС, который пройдет 18-19 ноября. Об этом главы двух государств договорились во время предыдущей встречи на саммите ШОС в Бишкеке, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Достигнута договоренность, причем достигнута договоренность о том, что это будут действительно, как я сказал, обстоятельные переговоры, которые потребуют определенного времени»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по ТАСС).

Мероприятие состоится в китайском Шэньчжэне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что на саммите может состояться трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Владимир Путин и Си Цзиньпин также посетят саммит БРИКС (12-13 сентября) в Индии, но проводить отдельную встречу на мероприятии не будут. Юрий Ушаков не исключал, что они смогут пообщаться в кулуарах.