«Трамп уже не раз восставал из пепла и сделает это и в этот раз»
Демократы победили на промежуточных выборах в США: реакция национальных СМИ
Сокрушительное поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в США — главная тема сегодня и в мире, и в самой Америке. Комментаторы из числа противников Трампа ликуют по поводу спасения демократии в США, но опасаются, что «раненый» президент станет еще более агрессивным и непредсказуемым. Сторонники президента говорят, что переход Конгресса под контроль демократов ставит под угрозу экономику страны, но уверены, что президент Трамп восстановит свое положение так же, как делал это раньше.
Народ Америки отверг Трампа
Президент Трамп провел последние два года, пытаясь подорвать американскую демократию. Во вторник избиратели выступили против него… Результат выборов станет важнейшим фактором сдерживания авторитарного поведения господина Трампа. Он дает демократам возможность расследовать его коррупцию и нарушения закона, а также принимать законы, которые предложат альтернативу его контрпродуктивной политике… Сегодня — день, когда нужно испытывать гордость. Начинающие авторитарные лидеры часто используют парламентские выборы для того, чтобы укрепить свою власть и дальше подрывать демократию. В 2026 году американский народ запретил господину Трампу это делать. Система выстояла… Американцы показали, что право выбирать своих лидеров принадлежит им. Но им нужно сохранять бдительность до тех пор, пока официальные лица не подтвердят результаты всех выборов, а победители не вступят в должность.
Жуткая ночь для республиканцев ставит сложные задачи перед обеими партиями
На этих выборах влияние Трампа оказалось губительным: все кандидаты, которых он помог выбрать, либо проиграли, либо по крайней мере показали весьма низкие результаты. Он хотел, чтобы избиратели представили, что это его имя указано в бюллетенях. И большинство тех избирателей, кто так и сделал, проголосовали против его партии... Избиратели винят его в своих финансовых проблемах, несмотря на то что он закладывает основу для процветающей экономики... И во всем этом ему оказали плохую услугу его люди, которые должны были в большей степени ориентировать его на приоритеты общества, а не на его личные обиды и прихоти. И теперь наступило время двигаться дальше. Сначала надо обновить его основную команду советников, потом проверить, готовы ли демократы работать с ним на благо страны в ближайшие два года или же они намерены затягивать процесс. Демократы выиграли только на оппозиции Трампу, не предложив никакого реалистического плана на будущее. Но общественность вряд ли их поддержит, если они будут только и делать, что воевать с президентом.
Что будет дальше после того, как грандиозный просчет Трампа привел к историческому поражению
Новый Конгресс, в котором демократы будут иметь большинство, сделает жизнь всех, кто находится в окружении Трампа, невыносимой. Постоянные расследования в отношении администрации, войны в Иране, предполагаемой коррупции в Белом доме и… бизнес-проектов, увеличивших личное состояние президента… Теперь вероятен период ожесточенной партийной борьбы. Трамп, возможно, уязвлен… он фактически станет «хромой уткой». Но… он вряд ли будет вести себя соответственно. Ждите схваток из-за бюджета и из-за войны в Иране, если Трамп не закончит ее до того, как новый состав Конгресса приступит к своим обязанностям в январе. Вероятны и продолжительные конституционные споры по поводу его попыток управлять страной, опираясь исключительно на исполнительную власть, а также выписанные демократами повестки для дачи показаний помощниками Трампа. Президент может стать еще более непредсказуемым и агрессивным на международной арене, пытаясь компенсировать ослабление своей власти внутри страны… У демократов тоже возникнут проблемы после того, как они закончат праздновать. Они будут обладать частью власти, но из-за права вето Трампа не смогут в полной мере осуществить те перемены, которых так ждут избиратели.
В страшном поражении Трампа на промежуточных выборах можно найти и луч надежды
Вместо того чтобы представить конкретную программу, демократы строили свою предвыборную кампанию на ненависти к Дональду Трампу… Демократы ликуют, но уже завтра им нужно будет объединить свою расколотую партию, чтобы управлять страной. Прогрессивное крыло… будет продвигать такие идеи, как всеобщее медицинское страхование, упразднение иммиграционной и таможенной полиции и прекращение поддержки Израиля… А большинство американцев может это и не поддержать. Они будут выступать за повышение налогов и расширение программ социального обеспечения, подвергая риску кредитные рейтинги США и приводя к росту кредитных ставок и инфляции.
Что еще хуже, многие из них призывают к прекращению развития ИИ, ставя под угрозу доминирующее положение США в важнейшей новой технологии наших дней, а также рабочие места, инвестиции и экономический рост. Инвестиции в сфере нефти и газа также под угрозой при демократах. Если в этом тяжелом для Республиканской партии исходе выборов и есть какой-то луч надежды, то это то, что внутренняя дезорганизация демократов подорвет их положительная сторона, тот импульс, который мы наблюдали во вторник, что позволит республиканцам и президенту Трампу перегруппироваться. Трамп уже не раз восставал из пепла и… сделает это и в этот раз.