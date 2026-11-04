«Трамп уже не раз восставал из пепла и сделает это и в этот раз»

На этих выборах влияние Трампа оказалось губительным: все кандидаты, которых он помог выбрать, либо проиграли, либо по крайней мере показали весьма низкие результаты. Он хотел, чтобы избиратели представили, что это его имя указано в бюллетенях. И большинство тех избирателей, кто так и сделал, проголосовали против его партии... Избиратели винят его в своих финансовых проблемах, несмотря на то что он закладывает основу для процветающей экономики... И во всем этом ему оказали плохую услугу его люди, которые должны были в большей степени ориентировать его на приоритеты общества, а не на его личные обиды и прихоти. И теперь наступило время двигаться дальше. Сначала надо обновить его основную команду советников, потом проверить, готовы ли демократы работать с ним на благо страны в ближайшие два года или же они намерены затягивать процесс. Демократы выиграли только на оппозиции Трампу, не предложив никакого реалистического плана на будущее. Но общественность вряд ли их поддержит, если они будут только и делать, что воевать с президентом.