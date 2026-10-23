Маск пожертвовал $440 млн на поддержку республиканцев перед промежуточными выборами
Бизнесмен Илон Маск пожертвовал не менее $445 млн на промежуточные выборы в Конгресс США, сообщает CNN. Значительная часть средств направлена на помощь республиканцам для сохранения влияния в Сенате.
По данным телеканала, приток наличных сделал самого богатого человека в мире крупнейшим донором выборов, определяющих контроль над Конгрессом. Только за первые две недели октября Маск вложил дополнительные $76,8 млн.
Ранее NYT сообщала, что за три месяца Илон Маск пожертвовал более $276 млн комитетам политических действий и организациям Республиканской партии. В июле—сентябре он передал $158 млн PAC Senate Leadership Fund. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября.