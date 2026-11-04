Запорожская область обесточена из-за атаки ВСУ
В Запорожской области нарушено электроснабжение. Причиной стала атака БПЛА на магистральные энергосети, расположенные за пределами региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По словам господина Балицкого, графики подачи электроснабжения временно не действуют. Сколько человек осталось без электричества, он не уточнил. «Работы по восстановлению находятся на особом контроле федерального центра»,— написал губернатор в Telegram.
Сегодня в Крыму второй день подряд ограничивают подачу электричества. Причиной стал удар ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры, сообщило Минэнерго РФ. Также обесточен Севастополь.