Инвесторам в акции начислили доходность

Согласно подсчетам “Ъ”, основанным на данных крупнейших публичных российских компаний, обещанные их акционерам дивиденды за первую половину 2026 года составили почти 500 млрд руб. Это на 46% больше, чем годом ранее. Большую часть выплат запланировали компании нефтегазового сектора, которые смогли улучшить финансовые показатели благодаря росту цен на нефть и конъюнктуре валютного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2026 года обещанные дивиденды крупнейших публичных российских компаний выросли на 46% в годовом выражении, почти до 500 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе корпоративных данных. 76% всех обещанных выплат приходится на три компании нефтегазового сектора: «Газпром нефть» (202 млрд руб.), НОВАТЭК (108 млрд руб.) и «Татнефть» (72 млрд руб.). При этом НОВАТЭК должен увеличить дивидендные выплаты за шесть месяцев на 6% относительно прошлогодних, а «Татнефть» и «Газпром нефть» обещали выплатить акционерам в 2,3–2,5 раза больше, чем годом ранее (см. график).

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Чистая прибыль «Газпром нефти» в первом полугодии выросла почти в два раза, до 296 млрд руб., а «Татнефти» — более чем втрое, до 165 млрд руб. Как указывают в Национальной ассоциации советников финансового планирования (НАСФП), учитывая, что «объемы добычи компаний практически не изменились», главным образом на их доходы «повлиял резкий скачок цен на нефть в первом полугодии 2026 года, вызванный началом боевых действий в Ормузском проливе». По данным Investing.com, к апрелю стоимость барреля Brent выросла до $120, почти в два раза относительно показателей начала года, но к концу первого полугодия она снизилась до $73. Компании поддержало и укрепление доллара к рублю, указывает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев: в марте курс на внебиржевых торгах, по данным агентства «МФД-Инфоцентр», доходил до 86 руб./$ и, несмотря на восстановление рубля в апреле—мае, к началу сентября поднимался выше 87 руб./$.

Акционерам «Норникеля» обещаны дивиденды в размере 28 млрд руб. Цены на цветные и драгоценные металлы с начала 2025 года выросли в полтора-два раза, указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Российские металлургические компании прекратили выплаты дивидендов с 2022 года, учитывая сложную конъюнктуру рынка, однако в июле 2026 года финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев заявлял, что финансовые результаты за полугодие «дают повод акционерам вернуться к рассмотрению вопроса выплаты промежуточных дивидендов». Чистая прибыль компании по МСФО увеличилась за период более чем в два раза год к году и составила $2 млрд (160 млрд руб. по курсу ЦБ). «Коэффициент выплаты составил около 175% от скорректированного свободного денежного потока»,— говорит член совета НАСФП Алексей Тараповский. Крупнейшими акционерами «Норникеля» являются компании «Интеррос» (36% акций) и «ЭН+ групп» (26% акций).

Вопрос выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2026 года не рассматривался группой «Фосагро», годом ранее она выплатила акционерам более 50 млрд руб.

Как указывают в «Солид Инвестициях», доходность дивидендных выплат «Газпром нефти» составляет около 8%, у НОВАТЭКа — 3,5%, доходность обыкновенных акций «Татнефти» составит 5,6%, а привилегированных — 5,8%. Дивидендная доходность по бумагам НОВАТЭКа составит 8%, указывает аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой.

Дивиденды компаний за полугодие 2026 года ниже, чем те, что были в 2024 году, когда выплаты составили почти 600 млрд руб. Однако даже нынешний объем выплат способен оказать рынку краткосрочную поддержку в октябре, когда большая часть средств поступит на счета инвесторов, считает начальник аналитического отдела ИК «Риком Траст» Олег Абелев.

Андрей Ковалев, Дмитрий Ладыгин