Инвесторам в акции начислили доходность
За полугодие акционерам крупнейших компаний обещано 500 млрд рублей дивидендов
Согласно подсчетам “Ъ”, основанным на данных крупнейших публичных российских компаний, обещанные их акционерам дивиденды за первую половину 2026 года составили почти 500 млрд руб. Это на 46% больше, чем годом ранее. Большую часть выплат запланировали компании нефтегазового сектора, которые смогли улучшить финансовые показатели благодаря росту цен на нефть и конъюнктуре валютного рынка.
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
По итогам первой половины 2026 года обещанные дивиденды крупнейших публичных российских компаний выросли на 46% в годовом выражении, почти до 500 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе корпоративных данных. 76% всех обещанных выплат приходится на три компании нефтегазового сектора: «Газпром нефть» (202 млрд руб.), НОВАТЭК (108 млрд руб.) и «Татнефть» (72 млрд руб.). При этом НОВАТЭК должен увеличить дивидендные выплаты за шесть месяцев на 6% относительно прошлогодних, а «Татнефть» и «Газпром нефть» обещали выплатить акционерам в 2,3–2,5 раза больше, чем годом ранее (см. график).
Чистая прибыль «Газпром нефти» в первом полугодии выросла почти в два раза, до 296 млрд руб., а «Татнефти» — более чем втрое, до 165 млрд руб. Как указывают в Национальной ассоциации советников финансового планирования (НАСФП), учитывая, что «объемы добычи компаний практически не изменились», главным образом на их доходы «повлиял резкий скачок цен на нефть в первом полугодии 2026 года, вызванный началом боевых действий в Ормузском проливе». По данным Investing.com, к апрелю стоимость барреля Brent выросла до $120, почти в два раза относительно показателей начала года, но к концу первого полугодия она снизилась до $73. Компании поддержало и укрепление доллара к рублю, указывает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев: в марте курс на внебиржевых торгах, по данным агентства «МФД-Инфоцентр», доходил до 86 руб./$ и, несмотря на восстановление рубля в апреле—мае, к началу сентября поднимался выше 87 руб./$.
Акционерам «Норникеля» обещаны дивиденды в размере 28 млрд руб. Цены на цветные и драгоценные металлы с начала 2025 года выросли в полтора-два раза, указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Российские металлургические компании прекратили выплаты дивидендов с 2022 года, учитывая сложную конъюнктуру рынка, однако в июле 2026 года финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев заявлял, что финансовые результаты за полугодие «дают повод акционерам вернуться к рассмотрению вопроса выплаты промежуточных дивидендов». Чистая прибыль компании по МСФО увеличилась за период более чем в два раза год к году и составила $2 млрд (160 млрд руб. по курсу ЦБ). «Коэффициент выплаты составил около 175% от скорректированного свободного денежного потока»,— говорит член совета НАСФП Алексей Тараповский. Крупнейшими акционерами «Норникеля» являются компании «Интеррос» (36% акций) и «ЭН+ групп» (26% акций).
Вопрос выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2026 года не рассматривался группой «Фосагро», годом ранее она выплатила акционерам более 50 млрд руб.
Как указывают в «Солид Инвестициях», доходность дивидендных выплат «Газпром нефти» составляет около 8%, у НОВАТЭКа — 3,5%, доходность обыкновенных акций «Татнефти» составит 5,6%, а привилегированных — 5,8%. Дивидендная доходность по бумагам НОВАТЭКа составит 8%, указывает аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой.
Дивиденды компаний за полугодие 2026 года ниже, чем те, что были в 2024 году, когда выплаты составили почти 600 млрд руб. Однако даже нынешний объем выплат способен оказать рынку краткосрочную поддержку в октябре, когда большая часть средств поступит на счета инвесторов, считает начальник аналитического отдела ИК «Риком Траст» Олег Абелев.