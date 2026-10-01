Песков: Брюссель понимает юридические риски блокировки активов России
Представители Брюсселя понимают неизбежность юридического преследования из-за блокировки российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В Европе остается трезвый голос в виде представителей Брюсселя. Соответственно, это страна, компания которой (Euroclear.— "Ъ") и является депозитарием»,— сказал представитель Кремля в комментарии «Известиям». По его словам, Москва будет до конца использовать все юридические инструменты в отношении тех, кто принимал решения о заморозке активов России.
Страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Около €200 млрд хранятся на балансе бельгийского депозитария Euroclear. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России о компенсации убытков на эту сумму.
Брюссель заблокировал передачу средств Украине, поскольку опасается, что ему придется единолично компенсировать их России. Служба внешней разведки считает, что Европа намерена создать новую наднациональную структуру, куда можно было бы вывести деньги из-под бельгийской юрисдикции.
Особый юридический риск возникает, если решение ЕС об использовании российских активов будет квалифицировано как их конфискация: в этом случае Euroclear и его клиенты могут столкнуться с преследованием и попытками изъятия активов. Для депозитария спор связан не только с самими средствами, но и с последствиями решений европейских органов для его клиентов.
Банк России оспаривает действия Euroclear как причинившие ему убытки и отдельно указывает на рассматриваемые в ЕС механизмы прямого или косвенного использования его активов без согласия регулятора. Российский суд рассматривает такие споры на основании статьи 248.1 Арбитражного процессуального кодекса, которая закрепляет его исключительную компетенцию по делам с участием лиц, столкнувшихся с иностранными ограничительными мерами.
Российское решение при этом не обеспечивает возврат замороженных бумаг: режим специальных счетов С не допускает их ареста или обращения взыскания, а за рубежом исполнение решения осложняется санкциями и риском вторичных санкций для государств, которые помогли бы его исполнить. Поэтому арбитраж формирует претензию к Euroclear и может затронуть его активы в России, но сам по себе не устраняет барьеры для получения российских активов за пределами страны.