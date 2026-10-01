Представители Брюсселя понимают неизбежность юридического преследования из-за блокировки российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Европе остается трезвый голос в виде представителей Брюсселя. Соответственно, это страна, компания которой (Euroclear.— "Ъ") и является депозитарием»,— сказал представитель Кремля в комментарии «Известиям». По его словам, Москва будет до конца использовать все юридические инструменты в отношении тех, кто принимал решения о заморозке активов России.

Страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Около €200 млрд хранятся на балансе бельгийского депозитария Euroclear. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России о компенсации убытков на эту сумму.

Брюссель заблокировал передачу средств Украине, поскольку опасается, что ему придется единолично компенсировать их России. Служба внешней разведки считает, что Европа намерена создать новую наднациональную структуру, куда можно было бы вывести деньги из-под бельгийской юрисдикции.