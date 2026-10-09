El Pais: в ЕС рассматривают создание спецструктуры для использования активов РФ
09.10.2026, 13:17
Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность создания специальной европейской структуры или механизма, куда можно было бы направить замороженные российские активы. Их планируется использовать для поддержки Украины, сообщает испанская газета El Pais.
По данным издания, наличие отдельной структуры позволило бы изолировать юридические и финансовые риски, связанные с активами Центробанка России на сумму около €200 млрд, которые находятся на хранении в депозитарии Euroclear. Высокопоставленный чиновник в Брюсселе пояснил, что этот подход напоминает модель «банка проблемных активов». Он предполагает отделение активов — и, прежде всего, сопутствующих рисков — от Euroclear и «перенос проблемы за пределы Бельгии».
«Попав под контроль новой структуры ЕС, эти средства могли бы использоваться для финансирования Украины, а риск предъявления претензий со стороны России был бы распределен между государствами-членами»,— уточнил чиновник.
Газета отмечает, что среди стран ЕС пока нет согласия относительно механизма использования замороженных российских активов. Украина предупредила ЕС, что ей потребуется дополнительно €30 млрд в 2027 году. О том, что в ЕС обсуждают создание новой наднациональной структуры, «куда можно было бы спрятать» российские активы, в конце сентября заявила российская Служба внешней разведки. В Кремле выразили надежду на то, что Брюссель понимает юридические риски блокировки российских активов.