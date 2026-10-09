El Pais: в ЕС рассматривают создание спецструктуры для использования активов РФ

По данным издания, наличие отдельной структуры позволило бы изолировать юридические и финансовые риски, связанные с активами Центробанка России на сумму около €200 млрд, которые находятся на хранении в депозитарии Euroclear. Высокопоставленный чиновник в Брюсселе пояснил, что этот подход напоминает модель «банка проблемных активов». Он предполагает отделение активов — и, прежде всего, сопутствующих рисков — от Euroclear и «перенос проблемы за пределы Бельгии».