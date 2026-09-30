Новолипецкий комбинат взыскал с РЖД 70 млн рублей за просрочку доставки вагонов

С начала сентября Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил шесть исков Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК, контролируется Владимиром Лисиным) к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с требованиями на общую сумму 141,7 млн руб. Суд взыскал с РЖД вдвое меньше — 70,3 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Во всех случаях речь шла о взыскании пени за просрочку доставки порожних вагонов. Наибольшие требования в ходе этой исковой кампании составляли 27,9 млн руб., а наименьшие — 19,3 млн руб. Согласно договору между НЛМК и РЖД, максимальный срок просрочки мог составлять до 45 суток, что, по мнению комбината, не было соблюдено.

В РЖД, в частности, указывали, что НЛМК не учел при расчетах пени договоры на увеличение срока доставки, а также задержку вагонов «по обеспечению приоритетного осуществления воинских железнодорожных перевозок». Суд согласился, что расчеты были произведены неверно, в связи с чем снизил сумму взыскания.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал о подаче очередного иска НЛМК к РЖД с требованиями на 136,5 млн руб. Суть требований не раскрывалась. Суд оставил заявление без движения до 26 октября, так как комбинат не направил его копию ответчику и не уплатил госпошлину.

С начала года НЛМК подал к РЖД 36 исков. Всего в арбитражной картотеке сейчас содержится информация о более чем 346 исках Новолипецкого металлургического комбината к железнодорожникам.

В конце июля также стало известно, что по итогам первого полугодия 2026-го НЛМК получило чистую прибыль в 1,1 млрд руб., что в десятки раз меньше, чем за аналогичный период 2025-го (почти 41,8 млрд руб.). Выручка компании за отчетный период составила 288,7 млрд руб., снизившись на 11,6% с 326,4 млрд руб. годом ранее.

Егор Якимов