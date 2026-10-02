Новолипецкий меткомбинат взыскал с РЖД 60 млн за неисполнение обязательств

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК; принадлежит Владимиру Лисину, основная площадка в Липецке) добилось взыскания с ОАО «РЖД» 60 млн руб. неустойки по двум искам. Соответствующие решения вынес Арбитражный суд Москвы. Суть требований в опубликованных решениях не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, оба дела связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам перевозки.

По двум искам НЛМК добивался взыскания с РЖД по 53,9 млн руб. неустойки. В обоих случаях суд частично удовлетворил требования и взыскал с железнодорожной компании по 30 млн руб.

Также НЛМК требовал 29,2 млн руб. пени за просрочку доставки груженых и порожних вагонов на станцию Новолипецк в августе 2024 года. Однако суд установил, что часть заявленной неустойки была начислена с учетом сроков, которые стороны увеличили по договору, а также задержек, связанных с техническими неисправностями вагонов и невозможностью приема вагонов станцией назначения по причинам, зависящим от грузополучателя. В итоге по решению суда 27 июля с РЖД взыскано 14,5 млн руб. пени.

В сентябре Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил шесть исков НЛМК к РЖД с требованиями на общую сумму 141,7 млн руб. Суд взыскал с ответчика вдвое меньше — 70,3 млн руб. Во всех случаях иски связаны с просрочкой доставки порожних вагонов.

Мария Свиридова