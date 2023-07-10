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Коммерсантъ FM
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Взятки подкрепили вымогательством

Бизнесмену двенадцатилетний срок довели до пятнадцатилетнего

Как стало известно “Ъ”, за вымогательство более 175 млн руб. у своего делового партнера Тверской суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима бизнесмена Геннадия Манаширова, впервые попавшего под уголовное преследование в связи с нашумевшим несколько лет назад расследованием организации масштабных подпольных производств на востоке Москвы. Осужденный также оштрафован на 221 млн руб. С учетом ранее полученных предпринимателем 12 лет за передачу взяток правоохранителям, которые занимались делом о нелегальных цехах, общий срок наказания путем частичного сложения приговоров составил 15 лет. Предприниматель вину не признал.

Геннадий Манаширов

Геннадий Манаширов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Геннадий Манаширов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Тверской суд столицы рассматривал материалы дела Геннадия Манаширова, который в свое время получил известность как совладелец московских ТЦ «Армада» и «Каренфор», чуть более года. Признав его виновным в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 163 УК РФ), суд назначил ему десять лет колонии строгого режима. Частично сложив этот срок с 12-летним, который осужденный отбывает с 2018 года, суд в итоге назначил Манаширову 15 лет. Помимо этого, осужденный обязан выплатить штраф в размере 221 млн руб. Геннадий Манаширов вину не признал, его защита обжалует приговор.

Расследование этого уголовного дела началось еще четыре года назад. Как рассказывал “Ъ”, в нем изначально было два фигуранта — братья Геннадий и Соломон Манаширов (последний проживает в Израиле, и материалы в отношении него были выделены в отдельное производство). На первой стадии расследования в нем фигурировали две статьи УК РФ — 163-я (вымогательство) и 199-я (неуплата налогов юридическим лицом). Во втором эпизоде речь шла о недоимках, которые, по версии следствия, возникли в результате действия созданных братьями незаконных финансовых схем, применявшихся в деятельности принадлежащих им ТЦ «Армада» и «Каренфор». Впрочем, в 2020 году фигуранты согласились с «налоговым» обвинением, заплатили сумму ущерба по этому эпизоду — 537,1 млн руб., после чего уголовное преследование обоих в этой части было прекращено.

Что касается эпизода с вымогательством, то по ходу расследования фабула преступления изменилась кардинально. Вначале версия СКР состояла в том, что в 2013 году Геннадий Манаширов незаконно завладел тремя нефтегазовыми компаниями общей стоимостью 9,2 млрд руб.— расположенными в Коми «Со-Газ-Ойл» и «Юг-Газэнергоресурс», а также московской «ПНП-Нефтесервис». Все они принадлежали земляку и давнему знакомому братьев Манашировых бизнесмену Жануко Рафаилову и его дочери. Как следовало из материалов дела, бравируя своими обширными знакомствами в московских полицейских следственных органах, господин Манаширов вынудил господина Рафаилова за бесценок отдать ему активы, угрожая в случае отказа уголовным преследованием. В частности, две из трех компаний — «ПНП-Нефтесервис» и «Юг-Газэнергоресурс», по тогдашней версии следствия, достались новым владельцам всего за 30 тыс. руб.

Однако затем версия следствия изменилась. В окончательном обвинении, по данным “Ъ”, говорилось уже о вымогательстве денег у господина Рафаилова. Речь шла о сумме 175,3 млн руб. (эквиваленте на тот момент $5 млн), которые бизнесмен Манаширов, по данным следствия, требовал за содействие в освобождении от уголовного преследования самого Жануко Рафаилова и его брата Дона Рафаилова.

Братья Рафаиловы, как ранее рассказывал “Ъ”, несколько лет назад обвинялись ГСУ ГУ МВД по Москве в организации преступного сообщества, создавшего на востоке столицы масштабные нелегальные производства ширпотреба с привлечением большого числа гастарбайтеров. За прекращение уголовного преследования двое следователей запросили 10 млн руб. Посредником в передаче денег вызвался выступить Геннадий Манаширов, знакомый с одним из полицейских. При передаче первого транша — 2 млн руб.— бизнесмена и следователя задержали. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что для освобождения братьев Рафаиловых из-под ареста были использованы и фальшивые медицинские справки, которые оформил завотделением нейрохирургии 67-й горбольницы Вадим Окутов. В 2018 году были осуждены все участники криминальной схемы — бывшие следователи ГУ МВД России по Москве Владимир Андриевский и Виктор Рубашкин, которым инкриминировалось получение взяток (ст. 290 УК РФ), Геннадий Манаширов — за посредничество в их передаче (ст. 291.1 УК РФ) и Вадим Окутов (медик попал под амнистию). Дон Рафаилов по своему делу получил шесть лет колонии, с его брата обвинения были сняты.

Владислав Трифонов

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