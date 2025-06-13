Reuters: российскую ученую из Гарварда Петрову освободили под залог

Научного сотрудника Гарвардского университета, ученую из России Ксению Петрову освободили под залог из под стражи после задержания за подозрение в контрабанде эмбрионов лягушек в США. Ученая будет ожидать суда по уголовному обвинению. Об этом сообщило агентство Reuters.

16 февраля Ксения Петрова была задержана сотрудниками таможенной и пограничной службы США в бостонском аэропорту Логан по прилете из Франции. Сотрудники изъяли ее багаж для дополнительного досмотра и обнаружили коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Визу госпоже Петровой аннулировали, а ее саму перевели в иммиграционную тюрьму в Луизиане.

Согласно обвинительным документам, во время допроса ученая заявила, что была не уверена в необходимости декларировать материал при въезде в страну. Обвинение в контрабанде товаров в Соединенных Штатах предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Подробнее о деле Ксении Петровой — в материале «Ъ» «Царевна лягушек».