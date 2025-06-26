Жюри присяжных в США предъявило обвинения российской ученой Петровой

Российской ученой из Гарварда Ксении Петровой в США предъявлены обвинения в контрабанде биоматериалов и даче ложных показаний из-за того, что она не задекларировала эмбрионы лягушек. Решение вынесло жюри присяжных, сообщила пресс-служба прокуратуры штата Массачусетс.

31-летней россиянке предъявили обвинение по одному пункту сокрытия существенного факта, одному пункту ложного показания и одному пункту контрабанды. В совокупности ей грозит до 25 лет в тюрьме и до $500 тыс. штрафа. В прокуратуре добавили, что вина госпожи Петровой в суде еще не доказана.

Ксения Петрова была задержана в феврале в бостонском аэропорту Логан по прилету из Франции. Сотрудники изъяли ее багаж для дополнительного досмотра и обнаружили коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Визу госпоже Петровой аннулировали, а ее саму перевели в иммиграционную тюрьму в Луизиане.

По данным прокуратуры, россиянка изначально отрицала, что в ее багаже был биологический материал, а потом сказала, что не была уверена в необходимости декларировать эмбрионы. Однако в ее телефоне, как утверждалось, нашли СМС от коллеги, который предупреждал о необходимости декларировать груз. В середине июня ученую освободили под залог.

Подробности дела — в материале «Ъ FM» «Царевна лягушек».