Царевна лягушек

Минюст США хочет депортировать российского ученого Ксению Петрову. Ей предъявили официальное обвинение в контрабанде. Ксения Петрова — научный сотрудник Гарварда. Ее задержали в феврале в аэропорту Бостона, куда она прилетела рейсом из Парижа. При досмотре в ее багаже обнаружили эмбрионы лягушек, которые Петрова ввезла в страну для исследования. Но не задекларировала их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Личная страница в соцсети Ксении Петровой Фото: Личная страница в соцсети Ксении Петровой

Сразу после этого визу аннулировали, рассказала Ксения Петрова в интервью PBS News Hour: «Меня остановили в зоне выдачи багажа. Представители таможенной службы поинтересовались об этих образцах, которые были в моем багаже. После посыпались вопросы об этом биологическом материале, о моей работе, о том, что я собираюсь с этими образцами делать, как они вообще появились и зачем? Потом подошла еще одна женщина из службы, опять задала мне те же самые вопросы. Когда она закончила заполнять анкету, она заявила, что аннулирует мою визу. И спросила меня: не боюсь ли я депортации на родину? Я сказала, что боюсь. Меня задержали, я провела ночь в камере аэропорта. На следующий день меня отправили в тюрьму в Вермонте, где я была неделю. Потом меня перевели в Луизиану, здесь я и находилась последнее время».

По словам Петровой, она не знала, нужно ли декларировать эмбрионы. Но американские власти уверяют, что коллеги предупреждали ее об этом. Защита ученого настаивает, что аннулировать визу из-за нарушения таможенных правил незаконно. Хотя у этого решения могут быть другие причины, допускает руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра», партнер петербургского офиса Алина Лактионова: «Мы до конца не знаем, каковы причины аннулирования визы. Может быть, помимо этой истории с перевозом, есть и какие-то формальные, связанные с нарушением в документах.

Касаемо биоматериала, в американском законодательстве это может быть нарушением. Есть закон, который запрещает незаконный оборот дикой природы, включая импорт, экспорт, транспортировку, продажу. Важно, к какому виду относятся лягушки, эмбрионы которых она перевозила, возможно, это очень редкие лягушки, потому что есть подозрение, что не просто так именно эти эмбрионы интересны ученому.

Но депортация — это не автоматическое следствие любого нарушения, обычно депортируют, когда человек совершил какие-то тяжкие преступления. Завоз этих эмбрионов, в нашем понимании, нетяжкое преступление.

Но подчеркну, что мы не знаем, что за вид лягушек, и основано ли это решение о депортации и аннулировании визы только на этой истории с эмбрионами. Конечно, защита будет говорить, что у нее не было умысла, что она не знала правила. При этом, согласно информации СМИ, она сама сомневалась: нужно или не нужно. Может быть, если она представит доказательства, что она, например, отправляла какой-то запрос, когда перевозила, подходила к каким-то сотрудникам и спрашивала у них, в общем, она что-то делала. Если же она просто посомневалась, почитала в интернете и повезла, то, наверное, это может сыграть против нее».

Ксения Петрова заявляет, что опасается возвращаться в Россию из-за своей политической позиции. И ее защита еще может объяснить, почему ученого нельзя депортировать, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк: «За это предусмотрен штраф, и вроде бы на этом можно было все и закончить.

Но усугубляет ситуацию то, что американского паспорта, естественно, у госпожи Петровой нет, у нее есть виза.

Соответственно, любое нарушение американского законодательства, в том числе и административное правонарушение, может повлечь то, что визу ей аннулируют и не продлят. Не гражданам США потенциально грозит депортация. Именно это, я так понимаю, и смущает и ее, и тех, кто ее поддерживает. Так было всегда, и не надо думать, что это какие-то строгие американские законы. Нарушение есть, и здесь как-то это все повернуть, как будто нарушения нет, уже не получится. А второй вопрос: что за это нарушение может грозить? Это не означает стопроцентную депортацию. Могут не продлить и аннулировать вид на жительство. Вот с этим спорить, по идее, можно, мол, не такое серьезное нарушение, посмотрите, это в первый раз, у нее хорошие характеристики, она тут давно находится, в конце концов, в Гарварде работает. То есть, возможно, к депортации вся эта история не приведет».

В конце марта 17 сенаторов США призвали освободить Петрову. Но в администрации Дональда Трампа считают, что она может представлять опасность для страны. Поэтому ее условно-досрочное освобождение недопустимо. Ксении Петровой может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс. Ожидается, что следующие слушания по этому делу пройдут 28 мая.

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Анна Кулецкая