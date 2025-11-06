Траты на губернатора Свердловской области возрастут на 33 млн рублей в 2026 году

Правительство Свердловской области планирует выделить 1 млрд 84 млн руб. на обеспечение работы губернатора Дениса Паслера в 2026 году, следует из проекта регионального бюджета. Согласно главному финансовому документа Среднего Урала на 2025 год, на функционирование высшего должностного лица субъекта был предусмотрен 1 млрд 51 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из проекта бюджета, расходы на выплаты губернатору по сравнению с 2025 годом возрастут с 12,1 до 12,6 млн руб., на обеспечение деятельности сотрудников аппарата главы Свердловской области — с 1 млрд 39 млн руб. до 1 млрд 71 млн.

Законодательное собрание региона рассмотрит проект бюджета на 2026 год в первом чтении 18 ноября. Согласно документу, доходы казны планируются в объеме 504,4 млрд руб., расходы — в 536,3 млрд руб., размер дефицита — 31,9 млрд руб. В правительстве подчеркнули, что предусмотрели индексацию минимального размера оплаты труда, зарплат работников бюджетной сферы, социальных выплат, стипендий, питания и медикаментов. «70% в структуре расходов имеют социальную направленность. На решение задач в сфере образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и культуры предусматриваем 359 млрд руб.»,— пояснил Денис Паслер.

Ранее, в ноябре 2024 года, свердловские депутаты приняли бюджет на 2025 год с параметрами 483,8 млрд руб. по доходам и 529,1 млрд руб. по расходам. Планируемый дефицит составил 45,3 млрд. руб.

Василий Алексеев