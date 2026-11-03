Бастрыкин затребовал доклад по делу о заражении детей в «Космолэнде» в Салехарде
В Салехарде возбудили уголовное дело после массового заражения детей острой кишечной инфекцией в развлекательном центре «Космоленд». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования, передает Следком.
Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Доклад главе ведомства должен представить исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по ЯНАО Дмитрий Цымбаленко.
Напомним, центр приостановил работу на 60 суток. Первые сообщения о заболевании посетителей центра появились 26 октября: тогда стало известно о госпитализации восьми несовершеннолетних с симптомами кишечной инфекции.
Проверка Роспотребнадзора выявила в центре санитарные нарушения: отсутствие медкнижек у сотрудников, просроченные продукты, загрязнения в помещениях и несоответствие питьевой воды микробиологическим нормативам.