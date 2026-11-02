В Салехарде после посещения «Космолэнда» кишечной инфекцией заболели 17 детей
В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) зарегистрировали 17 случаев острой кишечной инфекции среди несовершеннолетних, посещавших детский развлекательный центр «Космолэнд». Итоги санитарноэпидемиологического расследования обнародовали в окружном Роспотребнадзоре. Напомним, центр приостановил работу на 60 суток.
Проверки провели в отношении двух индивидуальных предпринимателей, оказывавших услуги в развлекательном центре. Специалисты выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства и технических регламентов.
В частности, у сотрудников не оказалось личных медицинских книжек. В помещениях обнаружили застарелые загрязнения, а на кухне — продукты с истекшим сроком годности. На пищевую продукцию не было товаросопроводительных документов.
Нарушения выявили и при приготовлении блюд и сахарной ваты: не соблюдалась поточность технологических процессов. Кроме того, не контролировались условия хранения продуктов, не проводились дезинсекция и дератизация. Игровое оборудование имело дефекты, затруднявшие его качественную уборку.
Лабораторные исследования питьевой воды, в том числе из кулеров, показали несоответствие микробиологическим показателям безопасности.
23 октября стало известно о госпитализации восьми детей с симптомами кишечной инфекции. После сообщений о заболевании посетителей «Космолэнда» следственные органы организовали доследственную проверку.