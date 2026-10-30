«Космолэнд» в Салехарде закрыли на 60 суток после отравления восьми детей

«Основанием послужили выявленные нарушения санитарных норм: в ходе проверки, инициированной после сообщений о случаях кишечной инфекции у посетителей, специалисты установили, что в центре не проводилась должная дезинфекция поверхностей, игрушек и оборудования»,— сказано в сообщении.