СКР начал проверку после отравления восьми детей в «Космолэнде» Салехарда
После получения информации о вспышке кишечной инфекции в детском развлекательном центре «Космолэнд» в Салехарде организована доследственная проверка, сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
23 октября стало известно о госпитализации восьми детей в результате заболевания. Как сообщал «Север-Пресс», «Космолэнд» закрыли и опечатали на время проверок Роспотребнадзора. У сотрудников возьмут анализы и сделают пробы продуктов.