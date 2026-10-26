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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Урал

СКР начал проверку после отравления восьми детей в «Космолэнде» Салехарда

После получения информации о вспышке кишечной инфекции в детском развлекательном центре «Космолэнд» в Салехарде организована доследственная проверка, сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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23 октября стало известно о госпитализации восьми детей в результате заболевания. Как сообщал «Север-Пресс», «Космолэнд» закрыли и опечатали на время проверок Роспотребнадзора. У сотрудников возьмут анализы и сделают пробы продуктов.
Ирина Пичурина