Государственный долг Белгородской области с лета снизился на 10 млрд рублей

По данным регионального минфина, наибольшего объема госдолг региона в 2026 году достигал по состоянию на 1 июля. Тогда он составлял 50,7 млрд руб. В последующие месяцы зафиксировано поступательное снижение — до 47,9 млрд к 1 августа, до 45,8 млрд — к 1 сентября и до 43,3 млрд — к 1 октября.