Государственный долг Белгородской области с лета снизился на 10 млрд рублей
По состоянию на 1 ноября 2026 года объем государственного долга Белгородской области составил 40,4 млрд руб. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов и бюджетной политики. Госдолг Белгородчины последовательно снижается с июля.
В структуре госдолга Белгородской области сейчас наибольшую долю занимают кредиты банков — 22,6 млрд руб. На бюджетные кредиты приходится 17,6 млрд, а на государственные гарантии — 200 млн руб.
По сравнению с октябрем госдолг региона снизился на 2,9 млрд руб. Объем бюджетных кредитов уменьшился на 7,6 млрд. Однако в то же время объем банковских кредитов вырос на 4,7 млрд.
По данным регионального минфина, наибольшего объема госдолг региона в 2026 году достигал по состоянию на 1 июля. Тогда он составлял 50,7 млрд руб. В последующие месяцы зафиксировано поступательное снижение — до 47,9 млрд к 1 августа, до 45,8 млрд — к 1 сентября и до 43,3 млрд — к 1 октября.
В середине октября «Ъ-Черноземье» также писал, что в Белгородской области снижаются поступления налога на прибыль и НДФЛ. Основной причиной, по словам губернатора Александра Шуваева, является падение прибыльности предприятий металлургического комплекса. В 2026 году в областную казну не поступит порядка 14 млрд руб.