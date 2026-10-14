Белгородская область недополучит 14 млрд из-за снижения прибыльности металлургии
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгородская область ищет финансовую организацию для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 4 млрд руб. и плавающей процентной ставкой. Начальная цена контракта составляет 990,3 млн руб. — речь идет о процентах за пользование денежными средствами. Целями открытия линии указаны финансирование дефицита регионального бюджета и погашение долговых обязательств.
Также ранее стало известно, что по состоянию на 1 октября 2026 года объем государственного долга Белгородской области составил 43,3 млрд руб. Из этой суммы 25,2 млрд руб. — бюджетные кредиты, 17,9 млрд — кредиты банков, а 0,2 млрд — государственные гарантии.