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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородская область недополучит 14 млрд из-за снижения прибыльности металлургии

14.10.2026, 10:59
В Белгородской области снижаются поступления налога на прибыль и НДФЛ. Основной причиной, по словам губернатора Александра Шуваева, является падение прибыльности предприятий металлургического комплекса. В 2026 году в областную казну не поступит порядка 14 млрд руб. Об этом глава региона разговаривал с министром финансов РФ Антоном Силуановым в ходе рабочей встречи.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Шуваев отметил, что регион «работает в сложных условиях приграничья». По его словам, власти «провели серьезную работу по оптимизации расходов».
«Высвободили более 5 млрд руб. и перераспределили их на мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции, и на поддержку муниципалитетов. Но нагрузка на бюджет остается высокой»,— отметил Александр Шуваев.
По словам губернатора, бюджет региона сохраняет социальную направленность. В частности, на выплаты матпомощи, меры соцподдержки и создание дополнительных мер безопасности приграничных территорий за девять месяцев направили 8,3 млрд руб., а за весь год планируют перечислить 13,7 млрд руб.
«Отдельно обсудили обеспечение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. В 2027 году региону потребуются дополнительные средства — порядка 7,6 млрд руб., в том числе в связи с увеличением МРОТ. Поставил вопрос о переносе срока возврата бюджетного кредита с октября на декабрь текущего года. Это позволит сэкономить на обслуживании госдолга и не привлекать коммерческие кредиты»,— рассказал Александр Шуваев в своем Telegram-канале о встрече с господином Силуановым.

  • На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгородская область ищет финансовую организацию для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 4 млрд руб. и плавающей процентной ставкой. Начальная цена контракта составляет 990,3 млн руб. — речь идет о процентах за пользование денежными средствами. Целями открытия линии указаны финансирование дефицита регионального бюджета и погашение долговых обязательств.

  • Также ранее стало известно, что по состоянию на 1 октября 2026 года объем государственного долга Белгородской области составил 43,3 млрд руб. Из этой суммы 25,2 млрд руб. — бюджетные кредиты, 17,9 млрд — кредиты банков, а 0,2 млрд — государственные гарантии.

Денис Данилов