Белгородская область недополучит 14 млрд из-за снижения прибыльности металлургии

«Отдельно обсудили обеспечение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. В 2027 году региону потребуются дополнительные средства — порядка 7,6 млрд руб., в том числе в связи с увеличением МРОТ. Поставил вопрос о переносе срока возврата бюджетного кредита с октября на декабрь текущего года. Это позволит сэкономить на обслуживании госдолга и не привлекать коммерческие кредиты»,— рассказал Александр Шуваев в своем Telegram-канале о встрече с господином Силуановым.