Командир обороны и взяток
Офицер ПВО помогал избежать отправки на СВО за откаты
Как стало известно “Ъ”, три приговора по коррупционным уголовным делам получил за два года командир роты охраны и обороны зенитного ракетного Краснознаменного полка Михаил Мартынов. Вначале он попался на взятках за отправление сержантов и солдат на курсы, где из них готовили членов экипажей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Потом — на хищении гуманитарной помощи из части. Наконец, военнослужащий получил восемь с половиной лет за откаты от контрактников, которые решили остаться в части, а не следовать на СВО.
Одинцовский гарнизонный военный суд признал бывшего командира роты Михаила Мартынова виновным в четырех эпизодах получения взяток в крупном размере и мошенничестве. По совокупности суд назначил ему восемь с половиной лет колонии строгого режима, лишил звания капитана, а заодно на пять лет запретил фигуранту занимать руководящие должности. Вместе с господином Мартыновым были осуждены еще двое обвиняемых, но на меньшие сроки.
Как указано в судебном решении, имеющемся в распоряжении “Ъ”, все трое свою вину полностью признали, но от дачи показаний воздержались, воспользовавшись ст. 51 Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя.
Согласно материалам военного следственного подразделения СКР, фигуранты предлагали военнослужащим, оказавшимся в армии по мобилизации, отправлять не на СВО, а проходить службу в части ПВО под Москвой. За это четверо солдат из первой выплаты передали офицерам по 150 тыс. руб.
Мошенничество же было связано с хищением дизельного генератора, который индивидуальный предприниматель приобрел для защитников Родины за 126 тыс. руб. Генератор полагалось отправить на СВО, но вместо этого он был вывезен с целью продажи домой одному из обвиняемых.
Основная часть эпизодов с хищением гуманитарных грузов была включена в уголовное дело в отношении капитана Мартынова, которое Одинцовский ГВС рассмотрел год назад. Тогда офицер был признан виновным в трех эпизодах мошенничества с компьютерной и бытовой техникой, инструментами, прицелами и проч., которые в подразделение для участников СВО отправили предприниматели.
Часть гуманитарки господин Мартынов, как установило военное следствие, действительно отправил на передовую, получив оттуда видеозапись с благодарностью. Что-то из техники, в частности ноутбук, принтер и микроволновку, он оставил в роте, ну а остальное, очевидно, продал. Следствием были обнаружены объявления о продаже полученных от неравнодушных россиян ноутбука, дизель-генератора, холодильника и кофемашины в аккаунтах офицера и его жены на сайте «Авито». Потерпевшим только этими действиями был причинен ущерб на общую сумму 521 862 руб.
Сам господин Мартынов в данном деле вину отрицал, полагая, что его оговорил главный свидетель обвинения. По версии офицера, тот решил ему отомстить после того, как попал на СВО вместо обещанной ему капитаном артиллерии в пехоту.
Гарнизонный суд, скорректировав ущерб по ряду эпизодов, назначил офицеру-мошеннику штраф в размере 850 тыс. руб. с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в течение двух лет.
В начале того же 2025 года капитан получил в ГВС свою первую судимость в виде штрафа в 550 тыс. руб. По данным следствия, узнав, что из его подразделения два солдата и сержант хотят уехать на переподготовку, командир роты охраны и обороны части предложил кандидатам в зенитчики заплатить по 50 тыс. руб.
Деньги, по данным обвинения, были переданы наличными посреднику. Тот положил их на счет карты Сбербанка своей жены, а уже потом перевел ротному. Причем нужной суммы у одного из военных не оказалось, и он передавал ее частями.
Как отмечали сами военнослужащие, они хотели получить престижную в войсках специальность, нести службу на ЗРПК «Панцирь», а также премии и награды за уничтожение беспилотников противника.
Сам господин Мартынов служил в армии с 2013 года, а с 2018 года — на офицерских должностях. Был отмечен рядом ведомственных медалей и благодарностями. Вменяемые в вину офицеру эпизоды относились к 2023–2024 годам.