Командир обороны и взяток

Как стало известно “Ъ”, три приговора по коррупционным уголовным делам получил за два года командир роты охраны и обороны зенитного ракетного Краснознаменного полка Михаил Мартынов. Вначале он попался на взятках за отправление сержантов и солдат на курсы, где из них готовили членов экипажей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Потом — на хищении гуманитарной помощи из части. Наконец, военнослужащий получил восемь с половиной лет за откаты от контрактников, которые решили остаться в части, а не следовать на СВО.