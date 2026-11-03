Главный педиатр УрФО выступила за разрешение абортов с одобрения бывших мужей
За разрешение абортов только с согласия мужчины, в том числе бывшего мужа, выступила главный педиатр Минздрава России в Уральском федеральном округе (УрФО), экс-ректор УГМУ Ольга Ковтун. О своей идее она рассказала ОТВ.
По ее словам, идея несет «гуманистический смысл» и может не только удержать женщину от аборта, но и воссоединить семью. «Если появится человек, ранее близкий, в статусе мужа, и он будет отговаривать женщину, значит, он будет ей что-то гарантировать. Мы за то, чтобы не делать аборты. Даже расставшись, женщина может об этом потом очень сильно пожалеть, что она пошла на поводу либо чужого совета, либо она была эмоционально не готова»,— заявила она.
За пять лет количество прерываний беременности в Свердловской области сократилось почти вдвое. В марте все частные клиники региона отказались от проведения этой процедуры — сейчас ее можно провести только в медицинских госучреждениях в рамках ОМС. При этом на Урале собираются награждать акушеров, которым удалось отговорить женщин от абортов. Сейчас после консультаций от идеи сделать аборт отказываются 28% женщин — ранее показатель составлял 19%.