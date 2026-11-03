Главный педиатр УрФО выступила за разрешение абортов с одобрения бывших мужей

По ее словам, идея несет «гуманистический смысл» и может не только удержать женщину от аборта, но и воссоединить семью. «Если появится человек, ранее близкий, в статусе мужа, и он будет отговаривать женщину, значит, он будет ей что-то гарантировать. Мы за то, чтобы не делать аборты. Даже расставшись, женщина может об этом потом очень сильно пожалеть, что она пошла на поводу либо чужого совета, либо она была эмоционально не готова»,— заявила она.