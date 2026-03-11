Количество абортов на Среднем Урале снизилось почти вдвое за последние пять лет

В Свердловской области за пять лет количество прерываний беременности сократилось почти вдвое, сообщили в региональном Минздраве.

По данным ведомства, общее число абортов снизилось с 23 075 случаев в 2020 году до 13 096 в 2025 году. Положительная динамика — в сокращении числа абортов по желанию женщины: этот показатель с 15 651 в 2020 году снизился до 8 440 в 2025 году.

Число прерываний беременности на тысячу женщин фертильного возраста снизилось с 23,1 до 15,1, а количество абортов на 100 родов уменьшилось с 55,8 до 42. Показатель абортов по желанию на 1000 женщин фертильного возраста сократился в 1,6 раза — с 15,7 до 9,8.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области врачей-гинекологов научат отговаривать женщин от абортов.

Полина Бабинцева