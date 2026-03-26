Все частные клиники Свердловской области отказались от проведения абортов

В Свердловской области все частные медицинские организации отказались от услуги искусственного прерывания беременности. В региональном минздраве заявили 66.ru, что клиники сделали это по собственному желанию.

Теперь сделать аборт в Свердловской области можно только в медицинских госучреждениях в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее от проведения абортов отказались в трех частных клиниках Екатеринбурга: «Шанс» и «Екатеринбургский медицинский центр» (ЕМЦ), «Гармония». Заместитель губернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова сообщала, что это не запрет, а сознательный отказ частных центров от платных услуг на аборты в регионе. При этом за пять лет количество прерываний беременности на Среднем Урале сократилось почти вдвое.

Ирина Пичурина