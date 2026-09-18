На Урале будут награждать акушеров, которым удалось отговорить женщин от абортов

В Свердловской области планируется учредить знак отличия «Врач-созидатель» для акушеров-гинекологов, сообщила в эфире ОТВ замгубернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова. Награду будут вручать медикам, которым во время доабортного консультирования удалось отговорить женщин от прерывания беременности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным министра, сейчас после консультаций от идеи сделать аборт отказываются 28% женщин — ранее показатель составлял 19%. При этом у отдельных врачей доля отказов от аборта достигает 70%.

Татьяна Савинова в конце года собирается провести встречу с акушерами, чтобы лично обозначить их непосредственную роль в улучшении демографической ситуации. «Обучение докторов в рамках доабортной консультации выходит далеко за рамки медицины — здесь нужна эмпатия. Не все специалисты могут проводить такие консультации, поэтому в каждой женской консультации мы готовим несколько врачей», — отметила она.

За пять лет количество прерываний беременности на Среднем Урале сократилось почти вдвое. В марте все частные клиники региона отказались от проведения этой процедуры. Татьяна Савинова сообщала, что это не запрет, а сознательный отказ частных центров от платных услуг на аборты в регионе. Теперь сделать аборт на Среднем Урале можно только в медицинских госучреждениях в рамках ОМС.

Ирина Пичурина