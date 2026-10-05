Законотворчество по-семейному

В Госдуме обсуждают формат оценки воздействия принимаемых законопроектов на семьи с детьми. Разработать соответствующие нормы после призыва президента взялся профильный комитет нижней палаты. По одной из задумок, оценку потенциального воздействия законотворческих новелл на семьи будут давать думские комитеты в рамках своих заключений на проекты. В непрофильных комитетах, однако, опасаются излишней волокиты вокруг принципиально значимых инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новый созыв Госдумы Нина Останина хотела бы привнести и новые подходы к оценке воздействия принимаемых законопроектов на жизнь семей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ В новый созыв Госдумы Нина Останина хотела бы привнести и новые подходы к оценке воздействия принимаемых законопроектов на жизнь семей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Первостепенную (после победы в СВО) значимость «демографической задачи» Владимир Путин подчеркнул на встрече с лидерами думских фракций в сентябре 2025 года. Глава государства призвал парламентариев учитывать воздействие принимаемых законов на детей и их родителей. «Какой бы вопрос ни обсуждали, какое бы решение ни принимали, всегда подумайте, пожалуйста, над тем, а как это отразится на жизни семей с детьми, к чему это приведет»,— рекомендовал президент.

Совет Думы поручил комитету по защите семьи разработать инициативы по формальной реализации этого предложения, рассказала “Ъ” его председатель Нина Останина (КПРФ). По ее словам, сейчас комитет совместно с комиссией по регламенту рассматривает вопрос о том, чтобы оценку воздействия законопроектов на семьи с детьми обязательно содержали в себе заключения думских комитетов. Изменения, по задумке авторов, следует внести в регламент нижней палаты.

Ближайшая аналогия, по мнению депутата,— это норма, которая обязывает каждый комитет при подготовке заключения проверять, соответствуют ли предлагаемые новеллы международному законодательству. «Примерно так же предполагается давать оценку, как скажется норма на положении семей с детьми,— пояснила госпожа Останина.— И ответственность берет комитет, который дает заключение».

Опрошенные “Ъ” председатели думских комитетов, хотя и признали чрезвычайную значимость демографического вызова, призвали к менее формальному подходу. По словам председателя комитета по труду и социальной политике Элеоноры Кавшар (ЛДПР), влияние принимаемых законопроектов на реальное благополучие семьи требует качественной оценки, то есть «нужно понимать, как изменятся доходы или расходы семьи, доступность жилья, возможность родителей работать» и прочее. «Если свести такую работу к дополнительной процедуре по аналогии с проверкой на соответствие международным договорам, то она рискует стать еще одним бюрократическим этапом»,— предупредила депутат. Хотя оценка последствий для семьи действительно необходима, она не должна становиться формальностью, при этом каждый депутат «должен проводить такую работу еще до внесения законопроекта», добавила госпожа Кавшар.

Схожие доводы привел глава комитета по малому и среднему предпринимательству Станислав Дружинин («Новые люди»). Инициативу коллег он назвал важной, однако «над самим механизмом такой оценки, процедурой и критериями следует дополнительно поработать». «Еще один пункт в заключениях комитетов не должен превратиться в формальную процедуру»,— уверен господин Дружинин. Оценка влияния, по его мнению, должна быть «содержательной» и «помогать принимать более качественные решения», не создавая при этом «избыточной бюрократии».

Политолог Дмитрий Гусев полагает, что инициатива Нины Останиной — это первый шаг на пути к внедрению в практику «оценки демографического воздействия» каждого принимаемого закона. «Это может быть не только на уровне регламента Думы, а и на уровне правительства: как Минэк рассматривает оценку регулирующего воздействия, так, возможно, и здесь должен появиться какой-то орган»,— считает эксперт.

Политолог Павел Склянчук напоминает, что регламент Госдумы уже содержит нормы, позволяющие проводить оценку законопроектов на предмет их влияния на семьи. Например, при спикере может быть создан научный совет, объединяющий специалистов по конкретной теме, а кроме того, эксперты с заключениями по повестке дня, в том числе по вопросам семьи, могут выступать на пленарных заседаниях. Поэтому проблема не в отсутствии новых процедур, а в том, что «депутаты не до конца используют уже предусмотренные формы широкого обсуждения законопроектов», подчеркивает эксперт. «Но речь не о том, чтобы собрать круглый стол "профессиональных общественников", которые выступают за многодетность, а о том, чтобы провести нормальную научную экспертизу»,— заключает господин Склянчук.

Григорий Лейба